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Ворскла – Динамо: анонс матча УПЛ

20 октября 08:00 516 Читати українською
Ворскла – Динамо: анонс матча УПЛ
Ворскла – Динамо: анонс матча УПЛ / фото – Юрий Юрьев

Ворскла в рамках 12-го тура УПЛ принимает Динамо. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Динамо

20 октября, 17:00, Полтава, стадион им. А. Бутовского

Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Ворскла достаточно уверенно провела первый круг – особенно в последних пяти турах, где удалось взять четыре победы. Большая неудача постигла полтавчан только на его финише, когда достаточно уставшие подопечные Василия Сачко неожиданно проиграли в родных стенах Арсеналу-Киев (0:2). С тех пор прошло уже две недели, за которые "зелёно-белые" смогли как следует отдохнуть и подготовиться к поединку с Динамо, которое пока не выглядит командой, которую невозможно побить. Даже в киевском матче, когда "бело-синие" форсировали подготовку к еврокубкам и выглядели довольно убедительно, кризисная Ворскла уступила только из-за ляпа Шуста и автогола Даллку. Теперь же полтавчанам следует доказать случайность этого поражения – и вопрос здесь не столько в престиже, сколько в четырёхочковом отставании от Александрии. В случае провала ворсклян подопечных Владимира Шарана можно уже и не догнать.

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Матч Ворскла – Динамо является центральным в 12-м туре УПЛ

Матч Ворскла – Динамо является центральным в 12-м туре УПЛ

Динамо, сильно испачкав свою репутацию матчами в еврокубках, в чемпионате идёт достаточно ровно. По сути, команда провалила только сентябрь, в котором были набиты все осечки первого круга – поражение Карпатам и ничейные поединки с Черноморцем и Зарёй. Во всех остальных случаях киевляне по разным сценариям таки брали верх над своими соперниками – в частности, над Олимпиком в последнем туре. Минимальная победа оставила очень много вопросов относительно качества футбола, но открыла несколько важных фактов: так оказалось, что Сидклей действительно является классным футболистом, а Сидорчук действительно не вытягивает – и матчи сборной это также подтвердили. Впрочем, о причинах неуверенной игры в центре можно писать целые диссертации, но пока Динамо должно побеждать хоть как-нибудь – лишь бы не отстать от донецкого Шахтера.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Матч станет 51-й встречей команд. В 50-ти предыдущих матчах 37 раз победу праздновало Динамо, 4 победы одержала Ворскла, а еще 9 матчей завершились вничью. Разница мячей – 104:32. В Премьер-лиге Динамо провело против Ворсклы 47 матчей (+35, =8, -4, 98:32).

2. Самая крупная победа Динамо над Ворсклой была зафиксирована в 8-м туре чемпионата Украины 2002/2003 – 8:0. Этот же матч является наиболее результативным в истории противостояния.

3. Самые крупные победы Ворсклы над Динамо – 3:1 в 6-м туре УПЛ 2010/2011 и 0:2 в 6-м туре УПЛ 2016/2017.

4. Домашняя безвыигрышная серия Ворсклы во встречах с Динамо длится шесть игр: по три ничьи и поражения

5. Ворскла не может забить гол в ворота динамовцев 281 минуту подряд.

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Кадровая ситуация

У Ворсклы просто феерические проблемы с составом. Василию Сачко не смогут помочь сразу пять исполнителей, практически каждый из которых является ключевым для полтавской команды. Так, из-за травм в матче против столичного клуба не сыграют Александр Кобахидзе, Артур, Дмитрий Кравченко и Гегам Кадимян. Также под вопросом участие во встрече Вячеслава Шарпара, недавно переболевшего ангиной, а о повреждении Дениса Васина, полученном ещё на сборах, можно и не вспоминать. Ну, хотя бы дисквалифицированных нет.

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Участие Беньямина Вербича в матче против Ворсклы находится под вопросом

Участие Беньямина Вербича в матче против Ворсклы находится под вопросом

У киевлян также достаточно сложная ситуация. Артём Беседин, который так долго возвращался из лазарета, получил рецидив травмы ахиллового сухожилия, а Беньямин Вербич из-за своего повреждения так и не сыграл за свою сборную – впрочем, на этой неделе он вернулся к тренировкам. Под вопросом также участие Назария Русина, который имел проблемы со спиной, и Виталия Буяльского, который пропустил матчи Лиги наций и до сих пор окончательно не восстановился. Вряд ли данным исполнителями Александр Хацкевич станет рисковать в игре с Ворсклой. Дисквалифицированных среди футболистов Динамо тоже нет.

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Динамо

Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Гиоргадзе, Даллку – Чеснаков, Сапай – Скляр, Кулач, Ребенок – Коломоец

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Пиварич – Сидорчук, Гармаш – Морозюк, Шепелев, Цыганков – Супряга

Прогноз Футбол 24 – 0:1

Прошлый поединок против Ворсклы выглядел довольно сложно для киевлян, которые смогли забить лишь благодаря ляпу Шуста. Встреча в Полтаве должна пройти еще более трудно, ведь Ворскла в родных стенах выиграла практически все матчи первого круга – исключением стало лишь фиаско с Арсеналом-Киев в 11-м туре. Конечно, подопечным Василия Сачко невероятно фартило (три победных автогола соперника в трёх встречах подряд), но сам уровень игры был действительно неплохим. Кроме того, поединки против таких команд, как Динамо – прекрасная возможность футболистов зарекомендовать себя в глазах скаутов, так что "зелёно-белые" должны дать киевлянам настоящую битву.

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Динамо является фаворитом игры против Ворсклы за счет лучшей кадровой ситуации

Динамо является фаворитом игры против Ворсклы за счет лучшей кадровой ситуации

Впрочем, возможность дать бой гранду ещё не означает победу над ними. Да, ряд лидеров вице-чемпионов Украины остался в лазарете, некоторые исполнители утомлены сборной, а сам их футбол оставляет желать лучшего – но у Ворсклы проблем не меньше. Потерять сразу четырёх ключевых для этого сезона исполнителей страшно даже перед встречей со слабым коллективом, а перед матчем против Динамо такой расклад выглядит просто катастрофически. "Бело-синие" имеют для таких случаев широкую лавку, Ворскла – нет. Именно поэтому кажется, что киевляне таки победят полтавчан – хоть и минимально.

Михаил Юхименко, "Футбол 24"

Украина12 тур

Ворскла - Динамо Киев: Суббота 20 октября 2018

Ворскла
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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