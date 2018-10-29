Ворскла – Динамо: анонс матча УПЛ

Ворскла в рамках 12-го тура УПЛ принимает Динамо. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Динамо

20 октября, 17:00, Полтава, стадион им. А. Бутовского

Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Ворскла достаточно уверенно провела первый круг – особенно в последних пяти турах, где удалось взять четыре победы. Большая неудача постигла полтавчан только на его финише, когда достаточно уставшие подопечные Василия Сачко неожиданно проиграли в родных стенах Арсеналу-Киев (0:2). С тех пор прошло уже две недели, за которые "зелёно-белые" смогли как следует отдохнуть и подготовиться к поединку с Динамо, которое пока не выглядит командой, которую невозможно побить. Даже в киевском матче, когда "бело-синие" форсировали подготовку к еврокубкам и выглядели довольно убедительно, кризисная Ворскла уступила только из-за ляпа Шуста и автогола Даллку. Теперь же полтавчанам следует доказать случайность этого поражения – и вопрос здесь не столько в престиже, сколько в четырёхочковом отставании от Александрии. В случае провала ворсклян подопечных Владимира Шарана можно уже и не догнать.

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Матч Ворскла – Динамо является центральным в 12-м туре УПЛ

Динамо, сильно испачкав свою репутацию матчами в еврокубках, в чемпионате идёт достаточно ровно. По сути, команда провалила только сентябрь, в котором были набиты все осечки первого круга – поражение Карпатам и ничейные поединки с Черноморцем и Зарёй. Во всех остальных случаях киевляне по разным сценариям таки брали верх над своими соперниками – в частности, над Олимпиком в последнем туре. Минимальная победа оставила очень много вопросов относительно качества футбола, но открыла несколько важных фактов: так оказалось, что Сидклей действительно является классным футболистом, а Сидорчук действительно не вытягивает – и матчи сборной это также подтвердили. Впрочем, о причинах неуверенной игры в центре можно писать целые диссертации, но пока Динамо должно побеждать хоть как-нибудь – лишь бы не отстать от донецкого Шахтера.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Матч станет 51-й встречей команд. В 50-ти предыдущих матчах 37 раз победу праздновало Динамо, 4 победы одержала Ворскла, а еще 9 матчей завершились вничью. Разница мячей – 104:32. В Премьер-лиге Динамо провело против Ворсклы 47 матчей (+35, =8, -4, 98:32).

2. Самая крупная победа Динамо над Ворсклой была зафиксирована в 8-м туре чемпионата Украины 2002/2003 – 8:0. Этот же матч является наиболее результативным в истории противостояния.

3. Самые крупные победы Ворсклы над Динамо – 3:1 в 6-м туре УПЛ 2010/2011 и 0:2 в 6-м туре УПЛ 2016/2017.

4. Домашняя безвыигрышная серия Ворсклы во встречах с Динамо длится шесть игр: по три ничьи и поражения

5. Ворскла не может забить гол в ворота динамовцев 281 минуту подряд.

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Кадровая ситуация

У Ворсклы просто феерические проблемы с составом. Василию Сачко не смогут помочь сразу пять исполнителей, практически каждый из которых является ключевым для полтавской команды. Так, из-за травм в матче против столичного клуба не сыграют Александр Кобахидзе, Артур, Дмитрий Кравченко и Гегам Кадимян. Также под вопросом участие во встрече Вячеслава Шарпара, недавно переболевшего ангиной, а о повреждении Дениса Васина, полученном ещё на сборах, можно и не вспоминать. Ну, хотя бы дисквалифицированных нет.

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Участие Беньямина Вербича в матче против Ворсклы находится под вопросом

У киевлян также достаточно сложная ситуация. Артём Беседин, который так долго возвращался из лазарета, получил рецидив травмы ахиллового сухожилия, а Беньямин Вербич из-за своего повреждения так и не сыграл за свою сборную – впрочем, на этой неделе он вернулся к тренировкам. Под вопросом также участие Назария Русина, который имел проблемы со спиной, и Виталия Буяльского, который пропустил матчи Лиги наций и до сих пор окончательно не восстановился. Вряд ли данным исполнителями Александр Хацкевич станет рисковать в игре с Ворсклой. Дисквалифицированных среди футболистов Динамо тоже нет.

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Динамо

Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Гиоргадзе, Даллку – Чеснаков, Сапай – Скляр, Кулач, Ребенок – Коломоец

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Пиварич – Сидорчук, Гармаш – Морозюк, Шепелев, Цыганков – Супряга

Прогноз Футбол 24 – 0:1

Прошлый поединок против Ворсклы выглядел довольно сложно для киевлян, которые смогли забить лишь благодаря ляпу Шуста. Встреча в Полтаве должна пройти еще более трудно, ведь Ворскла в родных стенах выиграла практически все матчи первого круга – исключением стало лишь фиаско с Арсеналом-Киев в 11-м туре. Конечно, подопечным Василия Сачко невероятно фартило (три победных автогола соперника в трёх встречах подряд), но сам уровень игры был действительно неплохим. Кроме того, поединки против таких команд, как Динамо – прекрасная возможность футболистов зарекомендовать себя в глазах скаутов, так что "зелёно-белые" должны дать киевлянам настоящую битву.

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Впрочем, возможность дать бой гранду ещё не означает победу над ними. Да, ряд лидеров вице-чемпионов Украины остался в лазарете, некоторые исполнители утомлены сборной, а сам их футбол оставляет желать лучшего – но у Ворсклы проблем не меньше. Потерять сразу четырёх ключевых для этого сезона исполнителей страшно даже перед встречей со слабым коллективом, а перед матчем против Динамо такой расклад выглядит просто катастрофически. "Бело-синие" имеют для таких случаев широкую лавку, Ворскла – нет. Именно поэтому кажется, что киевляне таки победят полтавчан – хоть и минимально.

Михаил Юхименко, "Футбол 24"