Хачериди: Возможно, в 2012 году Вакс забрал у Динамо чемпионство

Экс-защитник Динамо Евгений Хачериди поделился своим мнением об украинских арбитрах.

"Интересно, кто за судейство отвечает? Есть судьи, кто за них отвечает? Если судья ужасно, очевидно ужасно судил, его нужно отправлять в Первую, Вторую лигу. На год, пусть там судит.

Шахтер – Заря матч – ну это же ужас. Ужас в две стороны. Гол Шахтера – нужно было ставить штрафной в том эпизоде, Исмаили рукой мяч останавливает, судья дает продолжать, и горняки забивают гол. Фол Харатина – чистая красная.

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Любимый судья? Вакс. Хотя не могу сказать, что он любимый, но он очень квалифицированно судил. Конечно, он начудил в Донецке, когда мы играли. Может, тогда, в 2012 году, он и забрал у Динамо чемпионство. Сначала я не понял, только после игры понял, почему его удалили. Хотя это все придумано. Они этого хотели, и сделали. Вот и все.

Но относительно судейства в целом, Вакс очень квалифицированно судил. Жабченко еще неплохо судил, Абдула.

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Можаровский? Он очень много раз судил Динамо не лучшим образом. Можно сказать, предвзято. Помню матч с Александрией, когда он три пенальти не поставил. Мы 0:0 сыграли. Он так хотел. Хотел, чтобы мы потеряли очки, и мы потеряли", – сказал Хачериди в комментарии для FootballHub.