Ворскла – Динамо: анонс матчу УПЛ

Ворскла в рамках 12-го туру УПЛ приймає Динамо. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Динамо

20 жовтня, 17:00, Полтава, стадіон ім. О. Бутовського

Головний арбітр: Анатолій Абдула (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Ворскла досить впевнено провела перше коло – особливо в останніх п'яти турах, де вдалося взяти чотири перемоги. Велика невдача спіткала полтавців лише на його фініші, коли досить втомлені підопічні Василя Сачка несподівано програли у рідних стінах Арсеналу-Київ (0:2). З того часу минуло вже два тижні, за які "зелено-білі" змогли як слід відпочити та підготуватись до поєдинку з Динамо, яке наразі не виглядає командою, яку неможливо побити. Навіть у київському матчі, коли "біло-сині" форсували підготовку до єврокубків та виглядали досить переконливо, кризова Ворскла поступилась лише через ляп Шуста та автогол Даллку. Тепер же полтавцям слід довести випадковість цієї поразки – і питання тут не стільки у престижі, скільки у чотириочковому відставанні від Олександрії. У разі провалу ворсклян підопічних Володимира Шарана можна вже й не наздогнати.

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Матч Ворскла – Динамо є центральним у 12-му турі УПЛ

Динамо, сильно забруднивши свою репутацію матчами в єврокубках, у чемпіонаті йде досить рівно. По суті, команда провалила лише вересень, у якому були набиті всі осічки першого кола – поразка Карпатам та нічийні поєдинки з Чорноморцем та Зорею. В усіх інших випадках кияни за різними сценаріями таки брали гору над своїми суперниками – зокрема, над Олімпіком в останньому турі. Мінімальна перемога залишила дуже багато питань щодо якості футболу, але відкрила кілька важливих фактів: так виявилося, що Сідклей є дійсно класним футболістом, а Сидорчук дійсно не витягує – і матчі збірної це також підтвердили. Втім, щодо причин невпевненої гри у центрі можна писати цілі дисертації, але наразі Динамо повинно перемагати хоч як-небудь – аби лише не відстати від донецького Шахтаря.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Матч стане 51-ю зустріччю команд. У 50-ти попередніх матчах 37 разів перемогу святкувало Динамо, 4 перемоги здобула Ворскла, а ще 9 матчів завершились внічию. Різниця м’ячів – 104:32. У Прем’єр-лізі Динамо провело проти Ворскли 47 матчів (+35, =8, -4, 98:32).

2. Найбільша перемога Динамо над Ворсклою була зафіксована у 8-му турі чемпіонату України 2002/03 – 8:0. Цей же матч є найбільш результативним в історії протистояння.

3. Найбільші перемоги Ворскли над Динамо – 3:1 у 6-му турі УПЛ 2010/11 та 0:2 у 6-му турі УПЛ 2016/17.

4. Домашня безвиграшна серія Ворскли у зустрічах з Динамо триває шість ігор: по три нічиї та поразки

5. Ворскла не може забити гол у ворота динамівців 281 хвилину поспіль.

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Кадрова ситуація

У Ворскли просто феєричні проблеми зі складом. Василю Сачку не зможуть допомогти одразу п'ять виконавців, практично кожен з яких є ключовим для полтавської команди. Так, через травми у матчі проти столичного клубу не зіграють Олександр Кобахідзе, Артур, Дмитро Кравченко та Гегам Кадимян. Також під питанням участь у зустрічі В'ячеслав Шарпара, який нещодавно перехворів ангіною, а про пошкодження Дениса Васіна, отримане ще на зборах, можна і не згадувати. Ну, хоча б дискваліфікованих немає.

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Участь Беньяміна Вербіча у матчі проти Ворскли знаходиться під питанням

У киян також досить складна ситуація. Артем Бєсєдін, який так довго повертався з лазарету, зазнав рецедиву травми ахіллового сухожилля, а Беньямін Вербіч через пошкодження так і не зіграв за свою збірну – втім, цього тижня він повернувся до тренувань. Під питанням також участь Назарія Русина, який мав проблеми зі спиною, та Віталія Буяльського, який пропустив матчі Ліги націй і досі остаточно не відновився. Навряд чи цими виконавцями Олександр Хацкевич стане ризикувати у грі з Ворсклою. Дискваліфікованих серед футболістів Динамо також немає.

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Динамо

Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Гіоргадзе, Даллку – Чеснаков, Сапай – Скляр, Кулач, Ребенок – Коломоєць

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Піваріч – Сидорчук, Гармаш – Морозюк, Шепелєв, Циганков – Супряга

Прогноз Футбол 24 – 0:1

Минулий поєдинок проти Ворскли виглядав досить складно для киян, які змогли забити лише завдяки ляпу Шуста. Зустріч у Полтаві має пройти ще більш важко, адже Ворскла у рідних стінах виграла практично всі матчі першого кола – виключенням стало лише фіаско з Арсеналом-Київ в 11-му турі. Звісно, підопічним Василя Сачка неймовірно фартило (три переможних автоголи суперника у трьох зустрічах поспіль), але сам рівен гри був дійсно непоганим. Крім того, поєдинки проти таких команд, як Динамо – прекрасна можливість футболістів зарекомендувати себе в очах скаутів, так що "зелено-білі" повинні дати киянам справжній бій.

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Динамо є фаворитом гри проти Ворскли завдяки кращій кадровій ситуації

Втім, можливість дати бій гранду ще не означає перемогу над ними. Так, кілька лідерів віце-чемпіонів України залишився у лазареті, деякі виконавці втомлені збірною, а сам їх футбол залишає бажати кращого – але у Ворскли проблем не менше. Втратити відразу чотирьох ключових для цього сезону виконавців страшно навіть перед зустріччю зі слабеньким колективом, а перед матчем проти Динамо такий розклад виглядає просто катастрофічно. "Біло-сині" мають для таких випадків широку лавку, Ворскла – ні. Саме тому здається, що кияни таки переможуть полтавців – хоч і мінімально.

Михайло Юхименко, "Футбол 24"