Волевая победа подопечных Скрипника и фантастический гол Кане в видеообзоре матча Ворскла – Дила – 2:1
10:32 - Читати українською
Ворскла обыграла грузинскую Дилу в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций. Смотрите головы и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
73’ Фелипе
90+3’ Ибрахим Кане
Николай Ковталюк 57’
57’ Николай Ковталюк
73’ Фелипе
90+3’ Ибрахим Кане
Ворскла начала свою еврокубковую кампанию сезона 2023/24 с матча против грузинского клуба. В первом тайме полтавская команда была близка к голу, но мяч после удара Кане попал в штангу.
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После перерыва Дила давила на ворота подопечных Скрипника. Это привело к голу на 57 минуте. Ворскла сумела собраться и до конца матча дважды поразила ворота грузинской команды. Победу уже в компенсированное время принес Кане.
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