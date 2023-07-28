Ворскла начала свою еврокубковую кампанию сезона 2023/24 с матча против грузинского клуба. В первом тайме полтавская команда была близка к голу, но мяч после удара Кане попал в штангу.

Ворскла вырвала победу над Дилой благодаря шедевру на 90+3 – украинцы были лучшими в грузинской команде

После перерыва Дила давила на ворота подопечных Скрипника. Это привело к голу на 57 минуте. Ворскла сумела собраться и до конца матча дважды поразила ворота грузинской команды. Победу уже в компенсированное время принес Кане.