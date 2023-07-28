Вольова перемога підопічних Скрипника та фантастичний гол Кане у відеоогляді матчу Ворскла – Діла – 2:1
10:30 - Читать на русском
Ворскла обіграла грузинську Ділу в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Дивіться голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
73’ Феліпе
90+3’ Ібрахім Кане
Микола Ковталюк 57’
57’ Микола Ковталюк
73’ Феліпе
90+3’ Ібрахім Кане
Ворскла розпочала свою єврокубкову кампанію сезону 2023/24 з матчу проти грузинського клубу. В першому таймі полтавська команда була близька до гола, але м'яч після удару Кане потрапив у стійку.
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Після перерви Діла тисла на ворота підопічних Скрипника. Це призвело до гола на 57 хвилині. Ворскла зуміла зібратися і до кінця матчу двічі вразила ворота грузинської команди. Перемогу вже в компенсований час приніс Кане.
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