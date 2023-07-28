Ворскла обіграла грузинську Ділу в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Дивіться голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ворскла розпочала свою єврокубкову кампанію сезону 2023/24 з матчу проти грузинського клубу. В першому таймі полтавська команда була близька до гола, але м'яч після удару Кане потрапив у стійку.

Ворскла вирвала перемогу над Ділою завдяки шедевру на 90+3 – українці були найкращими в грузинській команді

Після перерви Діла тисла на ворота підопічних Скрипника. Це призвело до гола на 57 хвилині. Ворскла зуміла зібратися і до кінця матчу двічі вразила ворота грузинської команди. Перемогу вже в компенсований час приніс Кане.