Первый матч новой Ворсклы

Даже создание третьего еврокубкового турнира не помогло Ворскле вспомнить вкус основной стадии этих турниров. Пять лет назад полтавчане достойно играли в группе Лиги Европы с лондонским Арсеналом. После этого были только вылеты в квалификации.

В этом году также будет сложно, ведь рейтинг не позволяет Ворскле быть сеяной ни на одной стадии квалификации. Впрочем, по-настоящему сложные соперники будут в плей-офф, до которого еще два раунда. Сейчас на пути подопечных Виктора Скрипника грузинская Дила, а дальше (в случае успеха) будет АПОЭЛ или Войводина. Со всеми можно и нужно играть.

Нужно понимать, что это первый официальный матч Ворсклы после тяжелого межсезонья. Трудного, потому что команду покинули лидеры – Кравец, Сефери, Олейник. Равноценной замены найти не удалось. Летом полтавчане успели провести пять спаррингов, одержав три победы. Правда, много пропускали – в среднем почти два гола каждой игры.

Сегодняшний соперник находится совсем в другом положении. В Грузии регулярный сезон в самом разгаре. Кроме того, Дила уже преодолела один раунд квалификации Лиги конференций – прошла Дунайскую Стреду. Это произошло благодаря единственной победе за последние пять матчей. Андрей Демченко не может быть доволен. Однако украинский тренер далек от радикальных решений. За последние три поединка он произвел лишь одну смену в стартовых составах.

Украинцы принесли результат Грузии, легионеры – Ворскле

Игра стартовала с контроля Дилы. В конце концов, такой она и осталась. Вот только грузины никак не могли придумать, что же делать с мячом. Они легко доходили до чужой штрафной. И все. Павел Исенко, вышедший в свитере с номером 7 на спине, не имел реальных шансов продемонстрировать свое мастерство.

Ворскла сделала ставку на быстрые атаки. Получалось очень неплохо. Соперники не успевали возвращаться и перекрывать свободные зоны. Только расточительность спасала гостей от пропущенного мяча. Полтавчане за весь первый тайм не смогли нанести ни одного удара в створ ворот. Справедливости ради зафиксируем попадание в штангу – самый опасный момент до перерыва на две команды.

Очевидно, тренерский штаб Дилы хорошо изучил соперника. Тьягу Сантана всего два дня назад присоединился к Ворскле, а сегодня уже оказался в основе. Именно через зону этого защитника грузины активно пытались протиснуть оборону. План оказался успешным, хотя для реализации пришлось ждать почти час. На 57-й минуте банальный прострел на линию вратарской, где бразилец откровенно проспал Николая Ковталюка. Украинский форвард вынырнул из-за спины легионера Ворсклы и отправил мяч в ворота Исенко.

Это именно то, чего не хватало Ворскле. Подопечные Виктора Скрипника отреагировали несколькими опасными моментами. Фелипе чуть не забил после углового, а позже гол могли организовать Степанюк и Челядин (один бил, другой добивал). В обоих случаях безупречно сыграл Евгений Кучеренко – еще один украинец в составе Дилы.

Через несколько минут уже и голкипер не смог выручить. Степанюк отбоорился в середине поля и отпасовался на Юрченко. Тот забросил на Фелипе, который мастерски использовал момент – элегантно подсек мяч над Кучеренко, точно в дальний угол. Почти сразу полтавчане забили во второй раз, но сделали это с нарушением правил.

На последних минутах Ворскла пошла одерживать победу, буквально зажав Дилу в ее штрафной. Грузины держались, но в компенсированное время Кане невероятно красивым ударом метров с 17 вырвал победу для украинской команды.

Человек-оркестр

Не зря полтавчане приложили столько усилий, чтобы вернуть Ибрахима Кане из Китая. Там он провел очень успешный период (забил 5 голов и отдал 8 ассистов в 23 матчах) и имел возможность отказаться от возвращения в Украину благодаря постановлению ФИФА. Но малиец снова в Полтаве и недавно продлил контракт.

Именно Кане отвечал за креатив команды. Он был буквально повсюду. Прорывался флангами (да, Ибрахим регулярно появлялся на обоих), накручивал защитников, зарабатывал перспективные стандарты, сам их исполнял (по крайней мере, часть). Также не забывал возвращаться в оборону. По меньшей мере, парочку атак он разогнал после того, как опустился в опорную зону и обокрал соперника.

В конце концов именно Кане должен был открывать счет. В середине первого тайма он накрутил нескольких оппонентов, вошел в штрафную и пробивал в свободный угол ворот. Штанга выручила Дилу. После перерыва малиец помог создать гол. После его подачи забил Сантана, но мяч справедливо не засчитали из-за игры рукой.

Похоже, что судьба готовила для нашего героя совсем другую минуту славы. На 90+3 очередная атака Ворсклы почти завершилась банальным навесом. Кучеренко без проблем отбил мяч. Вот только он попал на ногу Кане, который красивым ударом отправил его точно в девятку. Шедевр. Победный шедевр!