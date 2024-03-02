Ворскла одержала дебютную победу под руководством Сергея Долганского, обыграв Верес. Смотрите видео голов и обзор матча Ворскла – Верес на "Футбол 24".

Верес повел в счете в конце первого тайма. Дахновский и Мрвалевич выскочили вдвоем на вратаря и серб забил дебютный мяч в УПЛ.

Ворскла оформила камбэк в матче с Вересом – дубль Мякушко, конец безголевой серии и премьерный мяч новичка

Не успел начаться второй тайм, как Мякушко забил настоящий шедевр, попав в девятку ударом с лету. А под конец встречи Сергей оформил дубль, забив головой после неудачного выноса защитника.