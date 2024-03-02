Ворскла – Верес – 2:1 – видео голов и обзор матча
19:37 - Читати українською
Ворскла одержала дебютную победу под руководством Сергея Долганского, обыграв Верес. Смотрите видео голов и обзор матча Ворскла – Верес на "Футбол 24".
48’ Сергей Мякушко
81’ Сергей Мякушко
Марко Мрвальевич 41’
41’ Марко Мрвальевич
48’ Сергей Мякушко
81’ Сергей Мякушко
Верес повел в счете в конце первого тайма. Дахновский и Мрвалевич выскочили вдвоем на вратаря и серб забил дебютный мяч в УПЛ.
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Не успел начаться второй тайм, как Мякушко забил настоящий шедевр, попав в девятку ударом с лету. А под конец встречи Сергей оформил дубль, забив головой после неудачного выноса защитника.
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