Ворскла здобула дебютну перемогу під керівництвом Сергія Долганського, обігравши Верес. Дивіться відео голів та огляд матчу Ворскла – Верес на "Футбол 24".

Верес повів у рахунку наприкінці першого тайму. Дахновський та Мрвальєвіч вискочили удвох на воротаря і серб забив дебютний м'яч в УПЛ.

Ворскла оформила камбек у матчі з Вересом – дубль Мякушка, кінець безгольової серії і прем'єрний м'яч новачка

Не встиг розпочатись другий тайм, як Мякушко забив справжній шедевр, поціливши у дев'ятку ударом з лету. А під кінець зустрічі Сергій оформив дубль, забивши головою після невдалого виносу захисника.