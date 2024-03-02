Ворскла – Верес – 2:1 – відео голів та огляд матчу
19:37 - Читать на русском
Ворскла здобула дебютну перемогу під керівництвом Сергія Долганського, обігравши Верес. Дивіться відео голів та огляд матчу Ворскла – Верес на "Футбол 24".
48’ Сергій Мякушко
81’ Сергій Мякушко
Марко Мрвальєвіч 41’
41’ Марко Мрвальєвіч
48’ Сергій Мякушко
81’ Сергій Мякушко
Верес повів у рахунку наприкінці першого тайму. Дахновський та Мрвальєвіч вискочили удвох на воротаря і серб забив дебютний м'яч в УПЛ.
Ворскла оформила камбек у матчі з Вересом – дубль Мякушка, кінець безгольової серії і прем'єрний м'яч новачка
Не встиг розпочатись другий тайм, як Мякушко забив справжній шедевр, поціливши у дев'ятку ударом з лету. А під кінець зустрічі Сергій оформив дубль, забивши головою після невдалого виносу захисника.
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