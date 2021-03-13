Ворскла и СК Днепр-1 подходили к отчетной встрече в неплохой форме, не потерпев ни одного поражения в 2021 году (2 победы, 2 ничьи). Обоим коллективам сегодня необходимо было набирать очки – полтавчане в случае победы могли подняться на четвертую позицию в турнирной таблице, а днепровцы имели шанс выйти на восьмую строчку, оторвавшись от последней на семь очков. Словом, бороться было за что.

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Команды бодро начали встречу, демонстрируя высокий темп и двигая мяч от ворот до ворот. Напряжение чувствовалось, но моментов в первой половине первого тайма возникало мало – за стартовые 20 минут соперники разменялись двумя неточными ударами головой и слабыми дальними выстрелами в руки голкиперу. Кроме того, Когут стрелял с линии штрафной после прорыва Довбика, но и эта попытка оказалась неострой.

В середине тайма было интереснее. СК Днепр-1 классно раскатывал позиционные атаки, обостряя все чаще, но Ворскла регулярно отвечала контратаками. На 25-й минуте одна из них завершилась угловым и ударом Степанюка с близкой дистанции, но Руслан в ворота не попал, вывести полтавчан вперед мог Кулач, который принял заброс от Тилля на правый край штрафной, но Владислав головой направил мяч точно в Юрчука.

В таком русле первый тайм входил в завершающую треть. Забивать могли обе команды, но постоянно не хватало качественного исполнения. Его на 41-й минуте дал Довбик: он зацепился за скидку после выноса Юрчука, протянул мяч и неожиданно пробил метров с 24-х – точно в левую девятку! 0:1! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

Через пять минут после перерыва СК Днепр-1 мог удвоить преимущество вследствие прострела с правого фланга и удара Чуже из центра штрафной. К сожалению для гостей, хорват пробил мимо девятки. Ворскла огрызнулась на 52-й подачей с замыканием Степанюка, после которой мяч упал на внешнюю сторону сетки. Словом, содержание игры особо не менялось, однако на 53-й в дело вмешался арбитр – он показал вторую желтую Дугласу за фол в центре поля. Днепровцы остались в меньшинстве.

Йовичевич сразу же провёл двойную замену, вместо Когута и Назаренко бросил в бой Сватка и Цурикова, однако новички не помешали Ворскле захватить инициативу. Правда, давление хозяев долгое время не выливалось в моменты: за 20 минут в середине второго тайма можно вспомнить только выстрел Пуцлина под перекладину с правого края штрафной и момент с падением Челядина у чужих ворот на 77-й – на повторах показалось, что Довбик его толкал, но арбитр Сергей Копиевский показал полтавчанину желтую карточку за симуляцию.

В эндшпиле встречи Ворскла пошла вперед большими силами, начав открывать зоны за спиной. СК Днепр-1, отражая нашествия хозяев, едва не закрыл игру в контратаке на 84-й минуте – Довбик выскочил один на один с Ризником, переиграл Дмитрия и пробил в пустые ворота, но попал в штангу. Впрочем, там все равно заметили офсайд. "Зелено-белые" же имели шанс спастись от поражения на 86-й, когда Ребенок опередил Адамюка и замкнул навес Луизао – мяч прошел рядом с дальней девяткой!

Уже в компенсированное время подарить ничью мог Юрчук, который вышел на перехват и выпустил сферу из рук, однако никто не успел ее перехватить. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу гостей.

Таким образом, СК Днепр-1 набрал 19 очков, поднявшись на восьмую позицию в турнирной таблице УПЛ и продолжив беспроигрышную серию до пяти туров. Ворскла же аналогичную серию прервала, оставшись с 28 очками на пятой строчке турнирной таблицы.

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