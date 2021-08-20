Ворскла на старті нового сезону вражає своїми поворотами. Спочатку полтавці зіграли внічию з КуПС, потім розписали 2:2 зs СК Дніпро-1 за неоднозначного футболу, а далі стався ганебний виліт з Ліги конференцій при трьох пропущених голах. На її тлі з команди навіть пішов асистент Юрія Максимова, але "зелено-білі" замість падіння в психологічну яму ефектно винесли Рух і Львів із сумарним рахунком 6:1. Здавалося, що колектив набрав форму й продовжить штампувати очки, однак вже у поєдинку з Вересом він розчарував, ледь не програвши новачку.

Тренер Ворскли має претензії до легіонера після двобою з Вересом, але не скаржиться на результат

З позитивних якостей Ворскли варто відзначити хорошу реалізацію. До останнього туру її футболісти забивали не менше двох голів, хоча моментів було не так вже й багато. Крім того, у "зелено-білих" здорово працюють фланги, та і загалом ворскляни виглядають пристойна – втім, підопічним Юрія Максимова не вистачає резерву. Як наслідок, певна ігрова нестабільність у полтавців присутня навіть у найкращих матчах.

В суперниках у них сьогодні Металіст 1925. Дебютант УПЛ у перших турах демонструє доволі симпатичний футбол, не закриваючись навіть у матчах з Шахтарем – і при цьому граючи тривалий час внічию й створюючи моменти після пропущеного гола. Харків'яни намагаються працювати агресивно та швидко, багато комбінуючи, що вилилось у перемогу над Рухом і Чорноморцем. За їхньою грою дійсно цікаво спостерігати.

Втім, "жовто-синім" ще бракує якості. Не можна сказати, що колектив не знайомий зі швидкостями та тактичними вимогами УПЛ (більшість футболістів має досвід гри в еліті), але поки що Металісту 1925 не вистачає сил на те, аби рівно провести весь поєдинок. Крім того, у харків'ян сильно шкутильгає інтенсивність пресингу та єдиноборств, а особливо вразливо вони виглядають на флангах оборони – причому фулбеки помиляються навіть при обороні на стандартах.

Словом, маємо типового першолігового дебютанта, якому просто необхідно дати час адаптуватись. Втім, очки бажано набирати вже зараз, тому що восени новачки УПЛ частенько потрапляють у функціональну яму. Враховуючи енерговитратність футболу Металіста 1925, такий варіант подій цілком реальний.

Кадрова ситуація

Травмовані: Луїзао – Пономар, Жичиков

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Металіст 1925

Ворскла: Різник – Пердута, Тамм, Чеснаков, Якубу – Пуцлін, Челядін, Скляр – Тілль, Кане – Степанюк

Металіст 1925: Сидоренко – Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня – Габелок, Голодюк, Батюшин – Фабінью, Протасов – Криськів

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

У рідних стінах в новому сезоні УПЛ Ворскла ще не програвала. Ба більше – жодного разу полтавці не покидали рідне поле без двох забитих м'ячів. Сьогодні ж вони грають проти дебютанта УПЛ, який найбільш вразливо виглядає на флангах оборони. Між тим, полтавці найсильніше працюють саме біля бровки.

Харків'яни дадуть бій "зелено-білим". Цілком можливо, що вони заб'ють господарям, адже ті регулярно пропускають – втім, фаворитом пари виступає Ворскла. Перемога полтавців здається найбільш вірогідним підсумком зустрічі.

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