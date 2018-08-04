Динамо – Шахтер: наиболее спорные моменты матча – справедливы ли жесткие обвинения судьи?

Матч 3 тура чемпионата Украины, в котором Динамо в третий раз подряд обыграло Шахтер, прогнозируемо не обошелся без горячего обсуждения и тщательного анализа работы судьи Юрия Можаровского.

На канале "Футбол 1" вообще утверждают, что было сразу 2 пенальти, которые надо было назначать в ворота Динамо. Сначала был противоречивый эпизод столкновения Степаненко и Кендзеры. Томаш жестко принял Тараса, но похоже, что делал это корпусом. На общем плане момент и вовсе выглядел как вполне рядовой и ничем не скандальный. Журналисты телеканала усмотрели там нарушение, но жалуются на то, что "принять волевое решение и назначить пенальти в ворота Динамо Можаровский не решился".

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Второй момент – еще горячее. Николай Морозюк, не успевая сыграть в мяч, лезет в подкат, останавливая проход Алана Патрика. Да, украинский латераль не добрался до круглого, однако действительно ли был достаточно весомый контакт с ногой бразильского полузащитника? Вашему автору во время просмотра прямой трансляции игры показалось, что это 100-процентное нарушение правил. Однако на самом деле не все так однозначно. Тот же момент с Марлосом и Гармашем в Суперкубке больше тянул на 11-метровый.

Рассмотреть игру Морозюка в ногу соперника можно разве что при наличии микроскопа и большого желания. Однако экс-игрок Днепра Максим Калиниченко уверен, что надо было назначать 11-метровый – мол, не добрался до мяча, прими наказание. С этим мнением частично согласен бывший форвард Динамо Олег Венглинский: "По динамике в большей степени это пенальти. Однако я за то, что если бы он его сильно срезал и завалил, то это пенальти. А так игрок правильно подставлялся".

Сюжет новостей, который больше напоминал версию клубного телевидения Шахтера, чем всеукраинского канала, который должен придерживаться определенного паритета, начался с таких слов: "Арбитр снова не справился с обязанностями, снова минимально победил киевский клуб и снова решающей стала ошибка Пятова". Это уже какая-то классика – сводить колоссальную работу Динамо (в лучших традициях Хацкевича и Лужного времен игровой карьеры) настолько на нет, чтобы акцентировать только на работе судьи и ляпе вратаря соперника.

И эта фраза, что почему-то в последнее время так часто игроки Шахтера обидно ошибаются именно в матчах с Динамо... Да потому и ошибаются, что другие соперники, в отличие от киевлян, не очень то и заставляют напрягаться. И это несмотря на то, что команда Хацкевича мячом владеет не более 35% времени. В конце концов, когда чистый гол Десны не засчитали в первом туре против "горняков", почему-то не было слышно настолько великой волны возмущения, однозначных вердиктов по судейству и разговоров о слабительном для судьи. Или черниговские ребята чем-то хуже донецких, чтобы о них столько не вспоминать? Нет, от судей так или иначе страдают все, но оба наши гранды как раз меньше других, и их то уж точно никто не убивает.

Удивительно, как это канал "Футбол 1" пропустил момент силовой борьбы Кендзеры и Мораеса в штрафной Динамо. Момент в чем-то схож с "фолом" против Степаненко. При желании можно было бы покричать о блокировке. Профутбол на нем остановился подробнее, но эксперты Калиниченко и Венглинский пенальти там ни усмотрели.

Комплимент Паулу Фонсеке, который не стал заводить старую песню об арбитрах и говорить, что его команда была лучше, а сопернику просто повезло. Шахтер сейчас не тот, и это касается не только ошибок Пятова и защиты, но и серенькой игры в атаке Марлоса, Коваленко, Исмаили и компании, на фоне которых новички Мораес и Фернандо чуть ли не на роль лидеров тянут. Португальскому тренеру есть над чем поработать до старта в Лиге чемпионов.

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