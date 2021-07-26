"Тепер ми знаємо, як Ворскла грає. Зможемо підготуватися, подивившись відео. Думаю, у матчі-відповіді будемо краще готові у тактичному плані. Повинні боротися за кожен м'яч, тоді і прийдемо до перемоги.

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Ми повинні придумати спосіб розкрити Ворсклу. Коли ламається перша лінія, стрій команди порушується. Вони точно вийдуть з великим хвилюванням. Але ми будемо грати, ми не з тих, хто просто забиває голи. Потрібно грати у свій футбол, інакше не досягнемо результату", – сказав Томас у коментарі Yle.

Нагадаємо, фінальний свисток першого поєдинку зафіксував бойову нічию 2:2 – вирішальний гол полтавці пропустили на шостій доданій хвилині. Матч-відповідь відбудеться 29 липня у Полтаві.

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