Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал имена рефери, которые будут работать на матче между Ворсклой и КуПС.

Чешская бригада арбитров во главе с Павлом Орелом будет работать на матче Лиги конференций Ворскла – КуПС, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Помогать ему будут Якуб Грабовски и Радек Котик (ассистенты на линиях) и Ян Махалек – 4-й арбитр. Отметим, что Павел Орел отсудил товарищеский поединок между сборными Украины и Бахрейна в конце мая этого года.

Напомним, что в первом поединке Ворскла и КуПС не смогли выявить сильнейшего, разойдясь ничьей (2:2). Ответный матч состоится 29 июля, начало в 19:00.

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