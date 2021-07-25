Союз європейських футбольних асоціацій оприлюднив імена рефері, які працюватимуть на матчі між Ворсклою та КуПС.

Чеська бригада арбітрів на чолі з Павлом Орелом працюватиме на матчі-відповіді Ліги конференцій Ворскла – КуПС, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

КуПС – Ворскла – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Допомагатимуть йому Якуб Грабовскі і Радек Котик (асистенти на лініях) та Ян Махалек – 4-й арбітр. Зазначимо, що Павел Орел відсудив товариський поєдинок між збірними України та Бахрейну наприкінці травня цього року.

Нагадаємо, що в першому поєдинку Ворскла та КуПС не змогли виявити сильнішого, розійшовшись нічиєю (2:2). Матч-відповідь відбудеться 29 липня, початок о 19:00.

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