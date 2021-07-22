Ворскла дебютирует в новом еврокубке матчем против КуПСа. Смотрите видео самых интересных моментов матча Лиги конференций на "Футбол 24".

На 6-й минуте Аньекпено Удо принял мяч перед штрафной, корпусом оттеснил Яворского и бильярдным выстрелом вогнал мяч в угол ворот Ризныка.

КуПС – Ворскла: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Видео гола Удо:

Полтавчане отыгрались на 30-й. Якубу бросил в прорыв по левому флангу Кане. Ибрахим протянул мяч на угол штрафной и, несмотря на давление защитников, хладнокровно пробил в ближний угол – 1:1!

Видео гола Кане:

Давление Ворсклы на старте второго тайма привело к одиннадцатиметровому в ворота хозяев. К мячу подошел Оливье Тилль и уверенно реализовал пенальти.

Видео гола Тилля: