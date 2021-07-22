КуПС – Ворскла – видео голов
Ворскла дебютирует в новом еврокубке матчем против КуПСа. Смотрите видео самых интересных моментов матча Лиги конференций на "Футбол 24".
На 6-й минуте Аньекпено Удо принял мяч перед штрафной, корпусом оттеснил Яворского и бильярдным выстрелом вогнал мяч в угол ворот Ризныка.
КуПС – Ворскла: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Видео гола Удо:
Полтавчане отыгрались на 30-й. Якубу бросил в прорыв по левому флангу Кане. Ибрахим протянул мяч на угол штрафной и, несмотря на давление защитников, хладнокровно пробил в ближний угол – 1:1!
Видео гола Кане:
Давление Ворсклы на старте второго тайма привело к одиннадцатиметровому в ворота хозяев. К мячу подошел Оливье Тилль и уверенно реализовал пенальти.
Видео гола Тилля: