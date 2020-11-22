Ворскла разгромила Колос в родных стенах. Смотрите видео голов и самых интересных моментов матча на "Футбол 24".

Ворскла и Колос демонстрировали по-настоящему интересный футбол, однако отмечалась в матче только хозяева. Гол Скляра в первом тайме и мячи Щербака и Яворского во втором принесли победу полтавчанам.

Ворскла разгромила Колос в битве за третье место УПЛ и прервала безвыигрышную серию

Таким образом, Ворскла набрала 19 очков, закрепилась на третьем месте и вплотную приблизилась к Шахтеру, у которого 20 пунктов. Колос с 15 баллами остался пятым в турнирной таблице УПЛ.