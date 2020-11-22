Ворскла розгромила Колос у рідних стінах. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів матчу на "Футбол 24".

Ворскла та Колос демонстрували по-справжньому цікавий футбол, проте відзначалась у матчі лише господарі. Гол Скляра у першому таймі та м'ячі Щербака і Яворського у другому принесли перемогу полтавцям.

Ворскла розгромила Колос у битві за третє місце УПЛ і перервала безвиграшну серію

Таким чином, Ворскла набрала 19 очок, закріпилася на третій сходинці та впритул наблизилася до Шахтаря, у якого 20 пунктів. Колос з 15 балами залишився п'ятим у турнірній таблиці УПЛ.