Ворскла – Колос – 3:0 – відео голів та огляд матчу
22:10 - Читать на русском
Ворскла розгромила Колос у рідних стінах. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів матчу на "Футбол 24".
Ворскла та Колос демонстрували по-справжньому цікавий футбол, проте відзначалась у матчі лише господарі. Гол Скляра у першому таймі та м'ячі Щербака і Яворського у другому принесли перемогу полтавцям.
Ворскла розгромила Колос у битві за третє місце УПЛ і перервала безвиграшну серію
Таким чином, Ворскла набрала 19 очок, закріпилася на третій сходинці та впритул наблизилася до Шахтаря, у якого 20 пунктів. Колос з 15 балами залишився п'ятим у турнірній таблиці УПЛ.
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