Ворскла не встретила сопротивления в поединке 10-го тура УПЛ против Ингульца. Смотрите видео голов и обзор матча Ворскла – Ингулец на "Футбол 24".

Первая половина встречи прошла на встречных курсах, однако, несмотря на целый ряд моментов, забить так и не удалось. А после перерыва Рангель вывел полтавчан вперед, замкнув навес на дальней штанге. Ингулец попытался отыграться, но Тилль оформил дубль, поставив точку во встрече.

Ворскла разгромила Ингулец, вернувшись на третью строчку в турнирной таблице

Таким образом, Ворскла набрала 21 очко и вернулась на 3 место, Ингулец с 8 пунктами остался двенадцатым.