Ворскла – Ингулец – 3:0 – видео голов и обзор матча
2 октября 23:15 - Читати українською
Ворскла не встретила сопротивления в поединке 10-го тура УПЛ против Ингульца. Смотрите видео голов и обзор матча Ворскла – Ингулец на "Футбол 24".
Первая половина встречи прошла на встречных курсах, однако, несмотря на целый ряд моментов, забить так и не удалось. А после перерыва Рангель вывел полтавчан вперед, замкнув навес на дальней штанге. Ингулец попытался отыграться, но Тилль оформил дубль, поставив точку во встрече.
Ворскла разгромила Ингулец, вернувшись на третью строчку в турнирной таблице
Таким образом, Ворскла набрала 21 очко и вернулась на 3 место, Ингулец с 8 пунктами остался двенадцатым.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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