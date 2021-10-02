Ворскла не зазнала проблем у поєдинку 10-го туру УПЛ проти Інгульця. Дивіться відео голів та огляд матчу Ворскла – Інгулець на "Футбол 24".

Перша половина зустрічі пройшла на зустрічних курсах, проте попри цілу низку моментів, забити так і не вдалось. А по перерві Рангель вивів полтавців вперед, замкнувши навіс на дальній стійці. Інгулець спробував відігратись, але Тілль оформив дубль на 77 та 84 хвилинах, поставивши крапку в зустрічі.

Ворскла розгромила Інгулець, повернувшись на третю сходинку в турнірній таблиці

Таким чином, Ворскла набрала 21 очко та повернулась на 3 місце, Інгулець з 8 пунктами залишився дванадцятим.