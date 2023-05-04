В рамках 24-го тура УПЛ Металлист 1925 встретится с Рухом, а Ингулец принимает Кривбасс. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Металлист 1925 – Рух

Поединок имеет чрезвычайно важное значение для обеих команд. Металлист 1925 в случае победы оторвется от зоны переходных матчей на шесть очков, а от зоны вылета – аж на девять. Рух же держится в зоне переходных матчей, отстав от спасительной 12-й строчки уже на четыре зачетных балла. А снизу еще и поджимают конкуренты.

Проблемы львовян усугубляются невнятной формой. После победы над Металлистом в первом весеннем туре они не выиграли ни одного матча – а их набралось аж восемь (при пяти поражениях). Правда, календарь был сложным, а с Динамо и Ворсклой даже удалось расписать ничью. Уровень футбола "желто-черных" при этом оставался стабильно аутсайдерским, однако конкуренты ничем не лучше.

Металлист 1925 тоже звезд с неба не хватал. Первая победа во втором круге произошла всего два тура назад, причем сразу после нее случилась ничья с Минаем. На определенном отрезке чемпионата подопечные Эдмара и Олега Голодюка еще и стали пропускать по 2-3 гола за матч – но в отдельных поединках и в течение 40-60 минут "желто-синие" демонстрировали симпатичную игру. Таких проблесков было мало, но больше, чем у Руха.

Кадровая ситуация

Травмированные: Пономарь (Металлист 1925)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Рух

Металлист 1925: Мозиль – Безуглый, Курило, Ткачук, Капинус – Вачиберадзе, Габелок – Русин, Кравченко, Дмитренко – Чирук

Рух: Панькив – Роман, Холод, Дидык, Лях – Довгий, Эдсон Фернандо – Соломон-Отабор, Таллес, Рунич – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Команды примерно равны. Особых преимуществ друг над другом у них нет ни в статистическом плане, ни в тактическом. Ничья, в принципе, устроит обоих тренеров, поэтому ставим именно на нее.

Ингулец – Кривбасс

Ингулец выдал ударный старт второго круга, сделав весомую заявку на сохранение прописки в элите. Тем не менее, дело еще далеко от завершения – зона переходных матчей расположена всего в трех очках позади. При этом последние результаты подопечных Сергея Ковальца разочаровывали.

"Казаки" одержали всего одну победу в предыдущих пяти поединках (скандальную над Рухом). За этот период команда забила всего один гол, да и тот – с сомнительного пенальти. В матчах против Ворсклы, Александрии, Днепра-1 и Колоса петровцы даже не имели моментов, что изрядно тревожит в конце сезона. Сегодняшний же соперник имеет еще более сильную оборону и укомплектован не хуже предыдущих.

Кривбасс благодаря победе над Александрией ворвался в борьбу за еврокубки. Пока дистанция до пятого места, на котором засели подопечные Руслана Ротаня, составляет шесть очков. Сегодня ее можно сократить до трех – а календарь у криворожан значительно лучше. Правда, Колос и Ворскла находятся в схожих условиях.

На команду Юрия Вернидуба уже ничего не давит. Борьба за Лигу конференций – такой себе экспромт, вознаграждение за хороший сезон. Кривбасс чувствует себя очень уверенно, выиграв четыре из восьми матчей (в частности, одолев Зарю и Александрию) и продемонстрировав хороший уровень игры. Да, футбол криворожан простой, закрытый и контратакующий – но крайне эффективный.

Кадровая ситуация

Травмированы: Козак – Дебелко, Устименко

Дисквалифицированные: Запорожец (Ингулец)

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Кривбасс

Ингулец: Билык – Нагиев, Поспелов, Ковалев, Смоляков – Кухарук, Кучеренко, Клименко – Головин, Марусич, Резепов

Кривбасс: Сарнавский – Опанасенко, Вернидуб, Бескоровайный, Дибанго – Банада, Капич – Лунев, Татарков, Задерака, – Микитишин

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Учитывая статистические показатели и уровень игры в течение последнего месяца, фаворита можно назвать легко. Кривбасс должен побеждать в этой встрече. Без всяких "но". Ингулец слишком сильно сдал.

Ворскла – Динамо: анонс матча УПЛ