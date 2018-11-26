Ворскла – Арсенал: матч состоится в Полтаве, несмотря на возможное введение в Украине военного положения

УЕФА подтвердил, что поединок 5 тура Лиги Европы Ворскла – Арсенал пройдет, как и планировалось, в Полтаве на стадионе Ворскла имени Бутовского.

УЕФА заявил, что не собирается менять время и место проведения матча 5-го тура Лиги Европы Ворскла – Арсенал даже несмотря на вероятность введения в Украине режима военного положения.

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К слову, на поединок уже проданы практически все билеты.

"Как и во всех поединках под эгидой УЕФА, во время этого матча будут применены все необходимые меры безопасности", – цитирует заявление организации Sky Sports.

Матч Ворскла – Арсенал состоится в четверг, 29 ноября. Начало в 19:55. После 4 туров Арсенал набрал 10 очков и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. Ворскла и Карабах набрали по 3 очка и делят 3-4 места в квартете.