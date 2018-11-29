Ворскла – Арсенал: матч состоится со зрителями

Матч Лиги Европы между Ворсклой и Арсеналом состоится не при пустых трибунах.

Официальная страница Ворсклы в Facebook сообщает, что матч 5 тура группового этапа Лиги Европы против Арсенала состоится со зрителями.

Напомним, что накануне УЕФА перенес матч Ворскла – Арсенал в Киев из-за введения военного положения в Украине. Полтавщина не входит в перечень областей, в которых ввели особый режим. Зато в списке есть Харьковская область, а "канониры" планировали прилететь именно в Харьков. Ворскла боролась за право сыграть матч в Полтаве, но УЕФА оставил предыдущее решение в силе.

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Матч 5 тура группового этапа Лиги Европы между Ворсклой и Арсеналом состоится на НСК Олимпийский 29 ноября, начало игры в 19:55. Пока неизвестно, смогут ли зрители посетить игру команд.