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Ворскла – Арсенал: матч состоится со зрителями

28 ноября 23:45 12 Читати українською
Ворскла – Арсенал: матч состоится со зрителями
Ворскла – Арсенал: матч состоится со зрителями

Матч Лиги Европы между Ворсклой и Арсеналом состоится не при пустых трибунах.

Официальная страница Ворсклы в Facebook сообщает, что матч 5 тура группового этапа Лиги Европы против Арсенала состоится со зрителями.

Напомним, что накануне УЕФА перенес матч Ворскла – Арсенал в Киев из-за введения военного положения в Украине. Полтавщина не входит в перечень областей, в которых ввели особый режим. Зато в списке есть Харьковская область, а "канониры" планировали прилететь именно в Харьков. Ворскла боролась за право сыграть матч в Полтаве, но УЕФА оставил предыдущее решение в силе.

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Матч 5 тура группового этапа Лиги Европы между Ворсклой и Арсеналом состоится на НСК Олимпийский 29 ноября, начало игры в 19:55. Пока неизвестно, смогут ли зрители посетить игру команд.

Лига Европы5 турВорскла имени Алексея Бутовского (Полтава)

Ворскла - Арсенал: Четверг 29 ноября 2018

Ворскла
до матча
19
час
:
46
мин
Арсенал
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