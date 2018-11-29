Ворскла – Арсенал: матч відбудеться з глядачами

Матч Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом відбудеться не за пустих трибун.

Офіційна сторінка Ворскли у Facebook повідомляє, що матч 5 туру групового етапу Ліги Європи проти Арсенала відбудеться з глядачами.

Нагадаємо, що напередодні УЄФА переніс матч Ворскла – Арсенал у Київ через запровадження воєнного стану в Україні. Полтавщина не входить до переліку областей, в яких ввели особливий режим, але в списку є Харківська область, а "каноніри" планували прилетіти саме до Харкова. Ворскла боролась за право зіграти матч у Полтаві, але УЄФА залишив попереднє рішення в силі.

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Матч 5 туру групового етапу Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом відбудеться на НСК Олімпійський 29 листопада, початок гри о 19:55.