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Ворскла – Арсенал: матч відбудеться з глядачами

28 листопада 23:41 87 Читать на русском
Ворскла – Арсенал: матч відбудеться з глядачами
Ворскла – Арсенал: матч відбудеться з глядачами

Матч Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом відбудеться не за пустих трибун.

Офіційна сторінка Ворскли у Facebook повідомляє, що матч 5 туру групового етапу Ліги Європи проти Арсенала відбудеться з глядачами.

Нагадаємо, що напередодні УЄФА переніс матч Ворскла – Арсенал у Київ через запровадження воєнного стану в Україні. Полтавщина не входить до переліку областей, в яких ввели особливий режим, але в списку є Харківська область, а "каноніри" планували прилетіти саме до Харкова. Ворскла боролась за право зіграти матч у Полтаві, але УЄФА залишив попереднє рішення в силі.

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Матч 5 туру групового етапу Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом відбудеться на НСК Олімпійський 29 листопада, початок гри о 19:55.

Ліга Європи5 турВорскла імені О. Бутовського (Полтава)

Ворскла - Арсенал: Четвер 29 листопада 2018

Ворскла
до матчу
18
год
:
24
хв
Арсенал
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Ворскла Ворскла Арсенал Арсенал Ліга Європи Ворскла - Арсенал
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