Ворскла – Арсенал-Киев – 2:0 – видео голов и обзор матча

Ворскла победила Арсенал-Киев в двадцать девятом туре УПЛ (2:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

Полтавская команда быстро вышла вперед, на шестой минуте матча впервые за год забил Юрий Коломоец, во втором тайме Васин удвоил преимущество своей команды. В итоге – победа Ворсклы 2:0.

Ворскла дома победила Арсенал-Киев – Коломоец забил первый гол с мая 2018-го

Таким образом, Ворскла набрала 38 очков и как минимум на несколько часов сравнялась с седьмой Десной. Арсенал-Киев же с 25 зачетными баллами рискует упасть на последнюю строчку в турнирной таблице, ведь у Черноморца всего на три пункта меньше и лучшая разница голов.