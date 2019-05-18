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Ворскла – Арсенал-Киев – 2:0 – видео голов и обзор матча

18 мая 17:11 52 Читати українською
Ворскла – Арсенал-Киев – 2:0 – видео голов и обзор матча
Ворскла – Арсенал-Киев

Ворскла победила Арсенал-Киев в двадцать девятом туре УПЛ (2:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

6’ Юрий Коломоец
58’ Денис Васин
 
6’ Юрий Коломоец
58’ Денис Васин

Полтавская команда быстро вышла вперед, на шестой минуте матча впервые за год забил Юрий Коломоец, во втором тайме Васин удвоил преимущество своей команды. В итоге – победа Ворсклы 2:0.

Ворскла дома победила Арсенал-Киев – Коломоец забил первый гол с мая 2018-го

Таким образом, Ворскла набрала 38 очков и как минимум на несколько часов сравнялась с седьмой Десной. Арсенал-Киев же с 25 зачетными баллами рискует упасть на последнюю строчку в турнирной таблице, ведь у Черноморца всего на три пункта меньше и лучшая разница голов.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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