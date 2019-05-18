Ворскла дома победила Арсенал-Киев – Коломоец забил первый гол с мая 2018-го

Ворскла в матче-открытии 29-го тура УПЛ благодаря голам Юрия Коломойца и Дениса Васина переиграла Арсенал-Киев.

Ворскла активно начала, уже на 4-й минуте заработав штрафной. После долгих приготовлений Ребенок выполнил подачу точно на Коломойца, который тут же переправил мяч в сетку – 1:0! Кстати, Юрий не забивал целый год в течение более чем двух тысяч минут. Такое бешенное начало, однако, не привело к психологическому подъёму полтавчан. Матч быстро скатился к позиционной борьбе и уже на 18-й минуте мог порадовать голом Арсенала-Киев – это Башлай с нескольких метров пробил головой после навеса Мудрика, однако Ткаченко парировал.

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В похожем ритме поединок и продолжился. После опасных моментов наступал затяжной невнятный период с кучей пауз, поэтому остроты было не очень много. Более мощно выглядели гости, которые могли сравнять счет на 28-й минуте после мощного дальнего выстрела Танковского, однако и тут сейв Ткаченко спас полтавчан. Кроме того, на 37-й у киевлян был очень опасный угловой, однако всё завершилось фолом в атаке. У Ворсклы можно вспомнить разве что падение Васина в штрафной на 42-й минуте, но арбитр Ярослав Козик пенальти в этом не увидел.

С началом второго тайма Арсенал-Киев едва не отыгрался. На 48-й минуте Мезу с передачи Ориховского вышел один на один с голкипером, пробил мимо него, однако попал в штангу. Не забиваешь ты – забивают тебе: на 54-й Виталий Косовский выпустил на поле Скляра, а уже на 58-й он выкатил передачу на свободного Васина, из пределов штрафной выстрелевшего точно в правый угол – 2:0. Кстати, это был первый за шесть лет ассист Скляра. Ориховский и Танковский дальними ударами на 61-й и 65-й минутах пытались размочить счёт, однако оба пролетели рядом с каркасом ворот.

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Последние 20 минут встречи прошли в довольно спокойном темпе. Хозяева могли довести дело до разгрома на 73-й, однако Петрович с классной позиции пробил рядом с дальней штангой – это был третий и последний удар "зелёно-белых" в матче. Киевляне на 77-й ответили шикарной передачей Липартии в касание на Ковпака, но тот вместо удара по воротам выполнил что-то непонятное. Также у "канониров" было несколько проникающих пасов и заблокированных выстрелов, а уже в компенсированное время удар Добровского с близкого расстояния парировал Ткаченко. В конце концов, отквитать хотя бы один мяч подопечным Игоря Леонова не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу полтавчан – 2:0.

Таким образом, Ворскла набрала 38 очков и как минимум на несколько часов сравнялась с седьмой Десной. Арсенал-Киев же с 25 зачетными баллами рискует упасть на последнюю строчку в турнирной таблице, ведь у Черноморца всего на три пункта меньше и лучшая разница голов.

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