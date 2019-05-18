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Ворскла – Арсенал-Київ – 2:0 – відео голів та огляд матчу

18 травня 17:11 133 Читать на русском
Ворскла – Арсенал-Київ – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Ворскла – Арсенал-Київ

Ворскла перемогла Арсенал-Київ у 29-у турі УПЛ (2:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

6’ Юрій Коломоєць
58’ Денис Васін
 
6’ Юрій Коломоєць
58’ Денис Васін

Полтавська команда швидко вийшла вперед, на 6-ій хвилині матчу вперше за рік забив Юрій Коломоєць, у другому таймі Васін подвоїв перевагу своєї команди. У підсумку – перемога Ворскли 2:0.

Ворскла вдома перемогла Арсенал-Київ – Коломоєць забив перший гол з травня 2018-го

Таким чином, Ворскла набрала 38 очок та як мінімум на кілька годин порівнялася з сьомою Десною. Арсенал-Київ же з 25 заліковими балами ризикує впасти на останню сходинку в турнірній таблиці, адже у Чорноморця всього на три пункти менше та краща різниця голів.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Ворскла Ворскла Відеоновини Арсенал-Київ Арсенал-Київ Ворскла - Арсенал-Київ
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