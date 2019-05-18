Ворскла – Арсенал-Київ – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ворскла перемогла Арсенал-Київ у 29-у турі УПЛ (2:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Полтавська команда швидко вийшла вперед, на 6-ій хвилині матчу вперше за рік забив Юрій Коломоєць, у другому таймі Васін подвоїв перевагу своєї команди. У підсумку – перемога Ворскли 2:0.

Ворскла вдома перемогла Арсенал-Київ – Коломоєць забив перший гол з травня 2018-го

Таким чином, Ворскла набрала 38 очок та як мінімум на кілька годин порівнялася з сьомою Десною. Арсенал-Київ же з 25 заліковими балами ризикує впасти на останню сходинку в турнірній таблиці, адже у Чорноморця всього на три пункти менше та краща різниця голів.