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Ворскла – Александрия: УАФ протестирует систему VAR в матче 6-го тура УПЛ

00:55 2 Читати українською
Ворскла – Александрия: УАФ протестирует систему VAR в матче 6-го тура УПЛ
Пример использования VAR / Reuters

В матче 6-го тура чемпионата Украины между Ворсклой и Александрией УАФ планирует тест системы VAR.

 

Во время поединка 6-го тура УПЛ Ворскла – Александрия в тестовом режиме будет работать система Видеоассистент арбитра (VAR), информирует официальный сайт Комитета арбитров УАФ.

Поединок Ворсклы и Александрии в поле будет обслуживать Ярослав Козик. Арбитром VAR стал Виталий Романов. Будет помогать ему Игорь Алехин.

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Напомним, что система VAR уже работала в тестовом режиме на матче за Суперкубок Украины, во время поединка 3-го тура между Динамо и Шахтером и в матче 5-го тура между Колосом и Ворсклой.

Правда, пока видеоассистент не влияет на поединок. Главные арбитры смогут использовать VAR онлайн во второй части сезона, когда ФИФА и ИФАБ дадут разрешение на это.

Поединок 6-го тура УПЛ с участием Ворсклы и Александрии состоится в субботу, 31 сентября, начало игры запланировано на 17:00.

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Теги
Ворскла Ворскла Арбитры Комитет арбитров УАФ Видеоассистент арбитра (VAR) Ворскла - Александрия
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