Зарю и Динамо рассудит Труханов, Олимпик и Шахтер – Бойко: судейские назначения 6 тура УПЛ

Комитет арбитров УАФ опубликовал фамилии арбитров, которые будут работать на матчах 6-го тура УПЛ 2019/20.

Центральный матч 6 тура чемпионата Украины между Зарей и Динамо будет обслуживать Константин Труханов.

30 августа, пятница

Десна – Карпаты – Владимир Новохатний (Киев)

"Дебют Михайличенка – гнітючий". Динамо – у нокауті, а Зоря не пройде Еспаньйол

31 августа, суббота

СК Днепр-1 – Колос – Юрий Иванов (Донецкая область)

Ворскла – Александрия – Ярослав Козик (Мукачево)

Львов – Мариуполь – Анатолий Абдула (Харьков)

1 сентября, воскресенье

Олимпик – Шахтер – Сергей Бойко (Киевская область)

Заря – Динамо – Константин Труханов (Харьков)

Напомним, после 5-ти туров УПЛ уверенным лидером является Шахтер, набравший 15 очков. У Динамо на 8 меньше, но киевляне имеют игру в запасе против Мариуполя.

Динамо – Олімпік: Михайличенко – класичний у дебютному матчі, велика депресія і трохи Циганкова в кінці тунелю