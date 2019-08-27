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Зарю и Динамо рассудит Труханов, Олимпик и Шахтер – Бойко: судейские назначения 6 тура УПЛ

22:38 29 Читати українською
Зарю и Динамо рассудит Труханов, Олимпик и Шахтер – Бойко: судейские назначения 6 тура УПЛ
Заря – Динамо

Комитет арбитров УАФ опубликовал фамилии арбитров, которые будут работать на матчах 6-го тура УПЛ 2019/20.

 

Центральный матч 6 тура чемпионата Украины между Зарей и Динамо будет обслуживать Константин Труханов.

30 августа, пятница

Десна – Карпаты – Владимир Новохатний (Киев)

"Дебют Михайличенка – гнітючий". Динамо – у нокауті, а Зоря не пройде Еспаньйол

31 августа, суббота

СК Днепр-1 – Колос – Юрий Иванов (Донецкая область)

Ворскла – Александрия – Ярослав Козик (Мукачево)

Львов – Мариуполь – Анатолий Абдула (Харьков)

1 сентября, воскресенье

Олимпик – Шахтер – Сергей Бойко (Киевская область)

Заря – Динамо – Константин Труханов (Харьков)

Напомним, после 5-ти туров УПЛ уверенным лидером является Шахтер, набравший 15 очков. У Динамо на 8 меньше, но киевляне имеют игру в запасе против Мариуполя.

Динамо – Олімпік: Михайличенко – класичний у дебютному матчі, велика депресія і трохи Циганкова в кінці тунелю

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17:00
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