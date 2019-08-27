Зарю и Динамо рассудит Труханов, Олимпик и Шахтер – Бойко: судейские назначения 6 тура УПЛ

Комитет арбитров УАФ опубликовал фамилии арбитров, которые будут работать на матчах 6-го тура УПЛ 2019/20.
Центральный матч 6 тура чемпионата Украины между Зарей и Динамо будет обслуживать Константин Труханов.
30 августа, пятница
Десна – Карпаты – Владимир Новохатний (Киев)
"Дебют Михайличенка – гнітючий". Динамо – у нокауті, а Зоря не пройде Еспаньйол
31 августа, суббота
СК Днепр-1 – Колос – Юрий Иванов (Донецкая область)
Ворскла – Александрия – Ярослав Козик (Мукачево)
Львов – Мариуполь – Анатолий Абдула (Харьков)
1 сентября, воскресенье
Олимпик – Шахтер – Сергей Бойко (Киевская область)
Заря – Динамо – Константин Труханов (Харьков)
Напомним, после 5-ти туров УПЛ уверенным лидером является Шахтер, набравший 15 очков. У Динамо на 8 меньше, но киевляне имеют игру в запасе против Мариуполя.
Динамо – Олімпік: Михайличенко – класичний у дебютному матчі, велика депресія і трохи Циганкова в кінці тунелю