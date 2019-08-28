Ворскла – Олександрія: УАФ протестує систему VAR у матчі 6-го туру УПЛ

У матчі 6-го туру чемпіонату України між Ворсклою та Олександрією Українська асоціація футболу запланувала тестування системи VAR.

Під час поєдинку 6-го туру УПЛ Ворскла – Олександрія у тестовому режимі працюватиме система Відеоасистент арбітра (VAR), інформує офіційний сайт Комітету арбітрів УАФ.

Поєдинок Ворскли та Олександрії у полі обслуговуватиме Ярослав Козик. Арбітром VAR став Віталій Романов. Допомогатиме йому Ігор Альохін.

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Нагадаємо, що система VAR вже працювала у тестовому режимі на матчі за Суперкубок України, під час поєдинку 3-го туру між Динамо та Шахтарем та в матчі 5-го туру між Колосом та Ворсклою.

Щоправда, наразі відеоасистент не має впливу на поєдинок. Головні арбітри зможуть використовувати VAR онлайн в другій частині сезону, коли ФІФА та ІФАБ надасть дозвіл на це.

Поєдинок 6-го туру УПЛ за участю Ворскли та Олександрії відбудеться у суботу, 31 вересня, початок гри заплановано на 17:00.

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