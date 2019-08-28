toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ШАХТАР ДИНАМО

Ворскла – Олександрія: УАФ протестує систему VAR у матчі 6-го туру УПЛ

00:55 100 Читать на русском
Ворскла – Олександрія: УАФ протестує систему VAR у матчі 6-го туру УПЛ
Приклад використання VAR / Reuters

У матчі 6-го туру чемпіонату України між Ворсклою та Олександрією Українська асоціація футболу запланувала тестування системи VAR.

 

Під час поєдинку 6-го туру УПЛ Ворскла – Олександрія у тестовому режимі працюватиме система Відеоасистент арбітра (VAR), інформує офіційний сайт Комітету арбітрів УАФ.

Поєдинок Ворскли та Олександрії у полі обслуговуватиме Ярослав Козик. Арбітром VAR став Віталій Романов. Допомогатиме йому Ігор Альохін.

Зорю та Динамо розсудить Труханов, Олімпік та Шахтар – Бойко: суддівські призначення 6 туру УПЛ

Нагадаємо, що система VAR вже працювала у тестовому режимі на матчі за Суперкубок України, під час поєдинку 3-го туру між Динамо та Шахтарем та в матчі 5-го туру між Колосом та Ворсклою.

Щоправда, наразі відеоасистент не має впливу на поєдинок. Головні арбітри зможуть використовувати VAR онлайн в другій частині сезону, коли ФІФА та ІФАБ надасть дозвіл на це.

Поєдинок 6-го туру УПЛ за участю Ворскли та Олександрії відбудеться у суботу, 31 вересня, початок гри заплановано на 17:00.

"Дебют Михайличенка – гнітючий". Динамо – у нокауті, а Зоря не пройде Еспаньйол

blog_ava
Хацкевич отримав пропозиції з двох країн, – ЗМІ
27 серпня
7051
Теги
Ворскла Ворскла Арбітри Комітет арбітрів УАФ Відеоасистент арбітра (VAR) Ворскла - Олександрія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
17
хв
Лілль
20:00
Сент-Етьєн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук