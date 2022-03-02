"Я уже несколько дней плохо чувствую себя. Действительно плохо. Когда я вижу кадры с моей родины, когда вижу новости. Все это нереально, как в фильме ужасов. У меня почти не осталось слов.

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Что двигает Путиным? Может, он просто хочет попасть в учебники истории. Но он никогда не окажется там. Максимум в качестве преступника.

Я благодарен людям в Берлине за демонстрации против войны. Весь мир поддерживает нашу страну. Люди в России также настроены против Путина. У меня есть сообщения со всего мира от бывших партнеров по команде, от других футболистов. Также от россиян, которые мне пишут: "Извините. Это не мы".

Зеленский... Сейчас он в войне, рискуя жизнью в нашей столице. Это заслуживает максимального уважения. Прошлое теперь не важно. Снимаю шляпу перед ним!

Как Германия может помочь Украине? Остановите этого сукиного сына Путина, помогите беженцам. И отправьте оружие, чтобы мы могли защитить себя. Я так горжусь своей страной. У нас замечательные города, отличные люди. Мы будем продолжать бороться. И мы победим. Но цена очень высока. Много погибших. Мы живем в 2022 году, а не в период Второй мировой войны.

У меня и многих других украинцев есть друзья в России. И у них есть друзья, родственники. А потом на нас нападают, Путин нападает на мою страну. Столько человек уже умерло. Это дети матерей – украинок и россиянок. Только вот в России этого никто не узнает. Там этого по телевизору не показывают. 90% населения даже не знают, что происходит. Путину наплевать на людей. Это вредит не только нам, но и русскому народу.

Я эмигрировал в Германию со своей семьей, но мои мысли и мое сердце сейчас в Украине. У меня есть друзья в Харькове, Киеве, в моем родном городе Одесса. Я получаю сообщения каждые пять минут. Это тяжело выдержать. Я просто хочу помочь. Хоть бы деньгами. Хоть чем-то... И я не знаю, стоит ли это говорить: но если бы я сейчас был в Украине, у меня, наверное, тоже был бы пистолет в руке", – цитирует Воронина Bild.

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