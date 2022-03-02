"Я вже декілька днів погано почуваюся. Справді погано. Коли я бачу кадри з моєї батьківщини, коли бачу новини. Все це нереальне, як у фільмі жахів. У мене майже не лишилося слів.

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Що рухає Путіним? Може, він просто хоче потрапити до підручників історії. Але він ніколи не опиниться там. Максимум у якості злочинця.

Я вдячний людям у Берліні за демонстрації проти війни. Весь світ підтримує нашу країну. Люди в Росії також налаштовані проти Путіна. Я маю повідомлення з усього світу від колишніх партнерів по команді, від інших футболістів. Також від росіян, які мені пишуть: "Вибачте. Це не ми".

Зеленський... Зараз він серед війни, ризикуючи життям у нашій столиці. Це заслуговує на максимальну повагу. Минуле тепер не має значення. Знімаю капелюха перед ним!

Як Німеччина може допомогти Україні? Зупиніть цього сучого сина Путіна, допоможіть біженцям. І надішліть зброю, щоб ми могли захистити себе. Я так пишаюся своєю країною. У нас чудові міста, чудові люди. Ми продовжуватимемо боротися. І ми переможемо. Але ціна дуже висока. Багато загиблих. Ми живемо у 2022 році, а не в період Другої світової війни.

У мене та багатьох інших українців є друзі в Росії. І вони мають друзів, родичів. А потім на нас нападають, Путін нападає на мою країну. Стільки людей уже померло. Це діти матерів – українок та росіянок. Тільки ось у Росії про це ніхто не дізнається. Там цього по телевізору не показують. 90% населення навіть не знають, що відбувається. Путіну наплювати на людей. Це шкодить не лише нам, а й російському народу.

Я емігрував до Німеччини зі своєю родиною, але мої думки і моє серце зараз в Україні. У мене є друзі у Харкові, у Києві, у моєму рідному місті Одеса. Я отримую повідомлення кожні п'ять хвилин. Це важко витримати. Я просто хочу допомогти. Хоч би грошима. Хоч чимось... І я не знаю, чи це варто говорити: але якби я зараз був в Україні, у мене, напевно, теж був би пістолет у руці", – цитує Вороніна Bild.

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