Одессит Андрей Воронин опубликовал в своём Instagram сториз, в котором поздравил жителей родного города с "праздником": "С днём освобождения Одессы - 10 апреля", – написал Воронин и прикрепил изображение советской символики, запрещённой в Украине.

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10 апреля 2023 года – это 411-й день полномасштабной войны с Россией. Российская армия оккупировала левобережную часть Украины и продолжает обстреливать юг страны: Херсон, Николаев, Запорожье и Одессу.

Напомним, что в декабре 2022 года в Одессе был демонтирован памятник Екатерине II. Большинство жителей поддержало эту инициативу.