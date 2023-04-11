Одесит Андрій Воронін опублікував у своєму Instagram сторіз, у якому привітав мешканців рідного міста зі "святом": "З днем визволення Одеси – 10 квітня", – написав Воронін і прикріпив зображення радянської символіки, забороненої в Україні.

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10 квітня 2023 року – це 411-й день повномасштабної війни з Росією. Російська армія окупувала лівобережну частину України і продовжує обстрілювати південь країни: Херсон, Миколаїв, Запоріжжя та Одесу.

Нагадаємо, що в грудні 2022 року в Одесі було демонтовано пам'ятник Катерині II. Більшість жителів підтримала цю ініціативу.