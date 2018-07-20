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Львов заявил в УПЛ Воронина и Парамонова

12:31 6 Читати українською
Львов заявил в УПЛ Воронина и Парамонова
Сергей Воронин / ФК Львов

Защитники Вадим Парамонов и Сергей Воронин заявлены за ФК Львов на сезон УПЛ 2018/19.

Львов включил в заявку защитников Сергея Воронина и Вадима Парамонова, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Воронин ранее выступал в составе Стали, которая по итогам сезона 2017/18 покинула УПЛ, а позже была росформована.

Парамонов выступал в составе Полтавы, с которой смог пробиться в элиту, но клуб также прекратил существование.

Матч Ворскла – Львов состоится в Арене Львов из-за подготовки стадиона в Полтаве к ЛЕ

Теги
УПЛ Львов Львов Вадим Парамонов Вадим Парамонов Сергей Воронин Сергей Воронин
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