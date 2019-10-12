Воробей призвал не радоваться преждевременно – впереди сверхважная игра

Бывший нападающий донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал победу сборной Украины над Литвой (2:0) в матче 7-го тура отбора Евро-2020.

"Думаю, рано еще радоваться и утверждать, что украинцы вышли на Евро. Пока не хватает одного очка для официального выхода из группы, борьба продолжается. В игре с Португалией надо показать свое лицо, показать, на что способна сборная Украины на фоне такого сильного соперника. В первой игре в Португалии мы увидели, что у сборной Украины есть зубы, теперь надо подтвердить, что мы не случайно являемся лидерами группы. И матч в Киеве покажет, на что способна сборная в условиях борьбы с сильным соперником.

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В любом случае, состав на Португалию должен быть боевым. В нашей сборной есть рисунок игры, есть потенциал, чтобы удачно сыграть со сборной Португалии и занять первое место в группе. Поэтому надо стараться добиться максимального результата.

Сборная Португалии в Киеве будет решать свою задачу, ведь португальцы еще не оформили выход на Евро, поэтому, скорее всего, они будут много времени проводить на нашей половине поля, и в этих условиях мы увидим, как действует наша сборная в обороне, есть ли моменты, над которыми стоит работать в будущем. Хотелось бы, чтобы проблем в обороне было поменьше и украинцы сыграли удачно с чемпионами Европы", – рассказал Воробей изданию Zbirna.com.

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