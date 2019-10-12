Воробей закликав не радіти передчасно – попереду надважлива гра

Колишній нападник донецького Шахтаря та збірної України Андрій Воробей прокоментував перемогу збірної України над Литвою (2:0) у матчі 7-го туру відбору Євро-2020.

"Думаю, рано ще радіти і стверджувати, що українці вийшли на Євро. Поки не вистачає одного очка для офіційного виходу з групи, боротьба триває. У грі з Португалією треба показати своє обличчя, показати, на що здатна збірна України на тлі такого сильного суперника. У першій грі в Португалії ми побачили, що у збірної України є зуби, тепер треба підтвердити, що ми не випадково є лідерами групи. І матч у Києві покаже, на що здатна збірна в умовах боротьби з сильним суперником.

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У будь-якому випадку, склад на Португалію повинен бути бойовим. У нашої збірної є малюнок гри, є потенціал, щоб вдало зіграти зі збірною Португалії і посісти перше місце в групі. Тому треба намагатися домогтися максимального результату.

Збірна Португалії у Києві буде вирішувати своє завдання, адже португальці ще не оформили вихід на Євро, тому, швидше за все, вони будуть багато часу проводити на нашій половині поля, і в цих умовах ми побачимо, як діє наша збірна в обороні, чи є моменти, над якими варто працювати в майбутньому. Хотілося б, щоб проблем в обороні було поменше і українці зіграли вдало з чемпіонами Європи", – розповів Воробей виданню Zbirna.com.

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