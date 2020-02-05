"Вопрос уже закрыт", – экс-игрок сборной Украины Валяев рассказал о последствиях конфликта с полицией

Бывший хавбек Металлиста и сборной Украины Сергей Валяев подытожил свое недоразумение с полицейскими из-за отказа платить штраф за нарушение ПДД.

Звездный правонарушитель заверил, что ситуацию удалось разрешить мирным путем.

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"Спасибо, что волнуетесь. Вопрос уже закрыт. Штраф уже оплачен, я законопослушный гражданин. Я нарушил – я заплатил. Разобрались на месте", – рассказал Валяев в комментарии Tribuna.

Напомним, бывший хавбек известен по выступлениям в составе Металлиста и сборной Украины (1 гол в трех матчах). Также он успел поработать главным тренером Металлиста 1925, однако в сентябре 2018 был вынужден покинуть клуб из-за конфликта с игроками.

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