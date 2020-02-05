"Питання вже закрите", – екс-гравець збірної України Валяєв розповів про наслідки конфлікту з поліцією

Колишній хавбек Металіста та збірної України Сергій Валяєв підсумував своє непорозуміння з поліцейськими через відмову сплачувати штраф за порушення ПДР.

Зірковий правопорушник запевнив, що ситуацію вдалося вирішити мирним шляхом.

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"Спасибі, що хвилюєтеся. Питання вже закрите. Штраф вже сплачений, я законослухняний громадянин. Я порушив – я заплатив. Розібралися на місці", – розповів Валяєв у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, колишній хавбек відомий за виступами у складі Металіста та збірної України (1 гол у трьох матчах). Також він встиг попрацювати головним тренером Металіста 1925, однак у вересні 2018 року був змушений покинути клуб через конфлікт з гравцями.

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