"Какой, бл**ь, закон в этой стране": экс-игрока сборной Украины остановила полиция – разгорелся громкий скандал

Бывший хавбек Металлиста и сборной Украины Сергей Валяев устроил разборки с полицейскими, которые остановили его за нарушение ПДД.

Бывший футболист превысил скорость, однако платить штраф не захотел, аргументируя свою позицию интересной логикой. По его мнению, скорость была не такой и большой (82 км/ч при разрешенных 50-ти), к тому же – "платить он не хочет принципиально".

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"Я сказал этим доблестным, бесстрашным борцам за справедливость, борцам с бабками на базарах и алкашами, чтобы они не занимались ху**ей, а ловили тех, кто пи**ит вагонами. А они здесь ломают комедию, показывая иллюзию правопорядка и закона, как он мне сказал. Какой, бл**ь, закон в этой стране. Вероятно, начальнику нужно достроить дом или министру. Твари. Ненавижу всю эту систему коррупционную. Я ехал 82 км/ч по окружной, а норма – 50+20=70 км/ч. 12 км, Карл! Платить не хочу принципиально. Кто подскажет, как обжаловать это хе*ню?" – написал Валяев на своей странице в Фейсбук.

Напомним, бывший хавбек в течение семи лет защищал цвета Металлиста, также в его активе один гол в 3 поединках за сборную Украины.

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