Сейчас Леко работает в родном Хайдуке, главным тренером которого стал год назад. Недавно в СМИ появилась информация, что 45-летний специалист стал кандидатом на аналогичную должность в Шахтере.

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На пресс-конференции перед матчем чемпионата Хорватии Хайдук – Осиек журналисты задали Леко вопрос о возможности перебраться в Украину, но получили от специалиста жесткий ответ.

"Мы собрались здесь, чтобы говорить о матче Хайдук – Осиек. Я здесь телом и душой. Это знают все вокруг. Кто, что и как – это пустая трата времени и сил", – приводит слова Леко Hajdučke vijesti.

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