Перед поединком чемпионата Испании Осасуна – Барселона в Памплоне произошла стычка между болельщиками обеих команд.

За несколько часов до начала игры Осасуна – Барселона несколько фанатов каталонцев напали на своих оппонентов. Они были вооружены ножами и бейсбольными битами, сообщает Cope.

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Инцидент произошел в одном из баров Памплоны. В результате нападения трое мужчин получили травмы и были госпитализированы в одну из больниц города.

Осасуна отреагировала на такие действия постоялых гостей. "Наш клуб решительно осуждает насильственные действия, совершенные ультрас ФК Барселона. Мы выражаем солидарность с пострадавшими и заявляем о своей категоричной оппозиции любым признакам насилия, расизма, ксенофобии и нетерпимости в спорте", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, Барселона в случае победы уйдет на зимний перерыв лидером чемпионата Испании. "Сине-гранатовые" опережают Реал на 2 очка.