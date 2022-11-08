Реал сенсационно проиграл Райо Вальекано (2:3) в 13-м туре чемпионата Испании, но даже эту неудачу затмило одно нетипичное событие.

На последних секундах игры Феде Вальверде оказался на подборе после углового розыгрыша и пробил по воротам. Мяч после удара уругвайца вылетел за пределы стадиона и влетел в квартиру соседней многоэтажки.

Звезда Реала выбил мяч за пределы стадиона, попав на балкон соседней многоэтажки – курьезное видео

На балконе квартиры, куда попал мяч, болельщики следили за игрой. Фанат по имени Хамза снял на видео момент попадания игрового снаряда в его комнату. Кадры моментально разлетелись соцсетями, а журналисты разыскали счастливчика.

"Это был первый футбольный матч, который я посмотрел. Мне очень понравилось", – цитирует Relevo болельщика, который уже заявил, что не планирует продавать мяч на аукционе, несмотря на возможность неплохо заработать.

Реал потерпел сенсационное поражение от Райо Вальекано, пропустив три гола – "сливочные" потеряли лидерство в Ла Лиге