Волинь висунула обов'язкову умову для завершення сезону у Першій лізі

Директор луцької команди Валентин Кошельник озвучив офіційну позицію клубу щодо догравання чемпіонату.

"Позиція Волині одна – все повинно бути чесно, все має бути прозоро. Грати потрібно обов'язково, але лише за однієї умови – федерація буде допомагати з тестами, грошима.

У Першій лізі можуть анулювати результати – президент ПФЛ запропонував 3 варіанти закінчення сезону

Команди повинні грати не в скороченому варіанті, а нормальний чемпіонат. Безпека – найголовніше", – сказав Кошельник у програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, більшість клубів Першої ліги підтримали дострокове завершення чемпіонату – за це на засіданні Ради ліг ПФЛ проголосували представники 8 колективів, 6 були проти, 1 утримався, а 1 не з'явився на засідання.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА