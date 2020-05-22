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Волинь висунула обов'язкову умову для завершення сезону у Першій лізі

11:20 278 Читать на русском
Волинь висунула обов'язкову умову для завершення сезону у Першій лізі
Волинь / ФК Волинь

Директор луцької команди Валентин Кошельник озвучив офіційну позицію клубу щодо догравання чемпіонату.

"Позиція Волині одна – все повинно бути чесно, все має бути прозоро. Грати потрібно обов'язково, але лише за однієї умови – федерація буде допомагати з тестами, грошима.

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Команди повинні грати не в скороченому варіанті, а нормальний чемпіонат. Безпека – найголовніше", – сказав Кошельник у програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, більшість клубів Першої ліги підтримали дострокове завершення чемпіонату – за це на засіданні Ради ліг ПФЛ проголосували представники 8 колективів, 6 були проти, 1 утримався, а 1 не з'явився на засідання.

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