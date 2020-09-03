Волынь усилилась сразу 8 игроками – среди них три экс-представителя УПЛ
Луцкая Волынь провела мощную трансферную кампанию перед началом сезона 2020/21.
"Крестоносцы" объявили о подписании Юрия Тетеренко, Владислава Шаповала, Виктора Хомченко, Андрея Ляшенко, Александра Бондаренко, Антона Евдокимова, Евгения Протасова и Максима Войтиховского на своем официальном сайте.
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Отметим, что трое из них – Шаповал, Бондаренко и Протасов – выступали в УПЛ в прошлом сезоне в составе СК Днепр-1, Колоса и Александрии соответственно.
Напомним, Волыни немного не хватило, чтобы вернуться в Премьер-лигу – лучане заняли пятое место в прошлом сезоне.
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