"Хрестоносці" оголосили про підписання Юрія Тетеренка, Владислава Шаповала, Віктора Хомченка, Андрія Ляшенка, Олександра Бондаренка, Антона Євдокимова, Євгена Протасова та Максима Войтіховського на своєму офіційному сайті.

Три матчі Першої ліги офіційно перенесені через коронавірус

Відзначимо, що троє з них – Шаповал, Бондаренко та Протасов – виступали в УПЛ у минулому сезоні у складі СК Дніпро-1, Колоса та Олександрії відповідно.

Нагадаємо, Волині трохи не вистачило, аби повернутись до Прем'єр-ліги, посівши п'яте місце у минулому сезоні.

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