Вольфсбург – Шахтер: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги Европы

Вольфсбург в рамках матча 1/8 финала ЛЕ принимает Шахтер. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/8 финала Лиги Европы Вольфсбург – Шахтер начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Вольфсбург: Кастелс – Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавио – Герхарт, Арнольд – Мехмеди, Шлагер, Брекало – Вегхорст
Запасные: Перван, Клаус, Руссийон, Понграчич, Тиссеран, Гинчек, Виктор
Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Антонио, Патрик – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораес
Запасные: Трубин, Хочолава, Марлос, Коноплянка, Майкон, Сикан, Болбат
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