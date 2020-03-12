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Вольфсбург – Шахтер: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги Европы

20:45 656 Читати українською
Вольфсбург – Шахтер: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги Европы
Вольфсбург – Шахтер: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги Европы

Вольфсбург в рамках матча 1/8 финала ЛЕ принимает Шахтер. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 1/8 финала Лиги Европы Вольфсбург – Шахтер начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

Шахтер потерял двух основных хавбеков перед матчами с Вольфсбургом, – СМИ

Стартовые составы

Вольфсбург: Кастелс – Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавио – Герхарт, Арнольд – Мехмеди, Шлагер, Брекало – Вегхорст

Запасные: Перван, Клаус, Руссийон, Понграчич, Тиссеран, Гинчек, Виктор

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Антонио, Патрик – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораес

Запасные: Трубин, Хочолава, Марлос, Коноплянка, Майкон, Сикан, Болбат

Колос – Шахтер: голевая перестрелка, серьёзные проблемы перед ЛЕ и для сборной Украины, исторический успех дебютанта УПЛ

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