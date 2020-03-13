Шахтер одержал выездную победу над Вольфсбургом в матче 1/8 финала ЛЕ с двумя нереализованными пенальти

Первый матч 1/8 финала ЛЕ завершился победой Шахтера над Вольфсбургом.

Первая треть первого тайма прошла при ощутимом преимуществе Вольфсбурга. Немцы могли открыть счёт уже на 3-й минуте после неудачного выноса на ногу Арнольду – Макс пробил метров с 22-х в руки Пятову. Через минуту "горняков" простил Вегхорст, замкнув прострел на линию вратарской неточным ударом, а на 9-й с дальней дистанции мимо левой девятки выстрелил Отавио. Наконец, на 14-й минуте Вегхорст вышел на классную позицию на правой половине штрафной и мощно пробил, однако Пятов уверенно поймал мяч.

Вольфсбург – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор матча

Шахтер за этот период особо не отсвечивал, но постепенно подопечным Луиша Каштру удалось подстроиться под стиль и темп игры "волков". На 17-й же минуте дончане неожиданно вырвались вперёд: Исмаили прошёл по левому флангу и прострелил во вратарскую, мяч рикошетом от Брукса подскочил над Мораесом, а тот головой пробил в ворота – 0:1!

Вольфсбург – Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы – как это было

Ещё через три минуты "горняки" заработали пенальти вследствие подачи Додо точно в руку Арнольду, однако Коваленко запорол его слабым ударом под правую штангу. Кастелс поймал мяч.

В дальнейшем Шахтер захватил инициативу, не отпуская её до самого перерыва. Преимущество могло трансформироваться в голы, однако выстрел Мораеса с острого угла на 29-й минуте улетел в небо, а крученый удар Тете с правого края штрафной на 30-й парировал Кастелс – при этом в обоих эпизодах были зафиксировано минимальные оффсайды. Также неточно пробивали с дистанции Алан Патрик и всё тот же Тете, но и Вольфсбург, несмотря на тотальную пассивность, мог наказать Шахтер – на 26-й минуте Мехмеди стрелял мимо левого углас линии вратарской (и снова из офсайда). На 45-й же хозяева заработали пенальти за рикошет от ноги Кривцова в руку Матвиенко, однако Вегхорст во время исполнения "11-метрового" поскользнулся, запустив мяч на трибуны.

Кривцов сравнил лучшего бомбардира Вольфсбурга с легендарным форвардом

Первый тайм завершился при минимальном преимуществе Шахтера, однако уже в через минуту после возобновления игры Пятову пришлось снимать очень неприятную подачу Арнольда в район вратарской. Через несколько секунд прилетел и гол – это Брукс замкнул подачу Брекало с углового точным ударом головой. Дончане сразу же огрызнулись контрвыпадом с выстрелом Тете с правого края штрафной, но Кастелс поймал мяч. В дальнейшем немцы удерживали инициативу, хотя опасных моментов не возникало. Можно вспомнить лишь дальний неточный удар Мехмеди на 53-й минуте и его же рывок к воротам на 60-й – Пятов вовремя вышел, выбив сферу из-под Адмира.

Вольфсбург неплохо выглядел на старте, но в середине второго тайма Шахтер тихой сапой вернул инициативу. Уже со второй половины 60-х минут дончане уверенно катали мяч на чужой половине поля, ничего не позволяя у своих ворот, а на 73-й "горнякам" ещё и гол забить удалось. Получилось красиво Алан Патрик прямым ударом со штрафного метров с 25-ти целил в девятку, Кастелс перевёл мяч в перекладину, а Маркос Антонио сыграл головой на добивании – 1:2. На 78-й подопечные Каштру могли и третий положить усилиями Тайсона, однако его выстрел с линии штрафной срезался с ноги.

В конце поединка хозяева прогнозируемо пошли вперёд. Несколько перспективных врывов и передач в штрафную "оранжево-чёрным" удалось вынести, но на 84-й минуте они откровенно прозевали открывания Отавио на левом краю – тот замкнул прострел мощным ударом с рикошетом в противоход Пятову, однако мяч прошел мимо ворот. На 87-й из-за пределов штрафной дали пробить Брекало – и снова неточно. Уже в компенсированное время Йосип пробил с острого угла в створ, но Пятов сыграл надёжно. В конце концов, финальный свисток зафиксировал выездную победу "горняков".

Таким образом, в ответном матче Шахтер устроит даже минимальное домашнее поражение, хотя с такой игрой вполне можно надеяться на ещё одну победу. Поединок в Харькове должны разыграть через неделю – если его, конечно же, не отменят.

Байер уверенно одолел Рейнджерс, Айнтрахт сконфузился дома, Манчестер Юнайтед де-факто уже в четвертьфинале Лиги Европы