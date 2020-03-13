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Шахтер одержал выездную победу над Вольфсбургом в матче 1/8 финала ЛЕ с двумя нереализованными пенальти

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Шахтер одержал выездную победу над Вольфсбургом в матче 1/8 финала ЛЕ с двумя нереализованными пенальти
Шахтер одержал выездную победу над Вольфсбургом в матче 1/8 финала ЛЕ с двумя нереализованными пенальти

Первый матч 1/8 финала ЛЕ завершился победой Шахтера над Вольфсбургом.

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
Маркос Антонио 73’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс
73’ Маркос Антонио

Первая треть первого тайма прошла при ощутимом преимуществе Вольфсбурга. Немцы могли открыть счёт уже на 3-й минуте после неудачного выноса на ногу Арнольду – Макс пробил метров с 22-х в руки Пятову. Через минуту "горняков" простил Вегхорст, замкнув прострел на линию вратарской неточным ударом, а на 9-й с дальней дистанции мимо левой девятки выстрелил Отавио. Наконец, на 14-й минуте Вегхорст вышел на классную позицию на правой половине штрафной и мощно пробил, однако Пятов уверенно поймал мяч.

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Шахтер за этот период особо не отсвечивал, но постепенно подопечным Луиша Каштру удалось подстроиться под стиль и темп игры "волков". На 17-й же минуте дончане неожиданно вырвались вперёд: Исмаили прошёл по левому флангу и прострелил во вратарскую, мяч рикошетом от Брукса подскочил над Мораесом, а тот головой пробил в ворота – 0:1!

Вольфсбург – Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы – как это было

Ещё через три минуты "горняки" заработали пенальти вследствие подачи Додо точно в руку Арнольду, однако Коваленко запорол его слабым ударом под правую штангу. Кастелс поймал мяч.

В дальнейшем Шахтер захватил инициативу, не отпуская её до самого перерыва. Преимущество могло трансформироваться в голы, однако выстрел Мораеса с острого угла на 29-й минуте улетел в небо, а крученый удар Тете с правого края штрафной на 30-й парировал Кастелс – при этом в обоих эпизодах были зафиксировано минимальные оффсайды. Также неточно пробивали с дистанции Алан Патрик и всё тот же Тете, но и Вольфсбург, несмотря на тотальную пассивность, мог наказать Шахтер – на 26-й минуте Мехмеди стрелял мимо левого углас линии вратарской (и снова из офсайда). На 45-й же хозяева заработали пенальти за рикошет от ноги Кривцова в руку Матвиенко, однако Вегхорст во время исполнения "11-метрового" поскользнулся, запустив мяч на трибуны.

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Первый тайм завершился при минимальном преимуществе Шахтера, однако уже в через минуту после возобновления игры Пятову пришлось снимать очень неприятную подачу Арнольда в район вратарской. Через несколько секунд прилетел и гол – это Брукс замкнул подачу Брекало с углового точным ударом головой. Дончане сразу же огрызнулись контрвыпадом с выстрелом Тете с правого края штрафной, но Кастелс поймал мяч. В дальнейшем немцы удерживали инициативу, хотя опасных моментов не возникало. Можно вспомнить лишь дальний неточный удар Мехмеди на 53-й минуте и его же рывок к воротам на 60-й – Пятов вовремя вышел, выбив сферу из-под Адмира.

Вольфсбург неплохо выглядел на старте, но в середине второго тайма Шахтер тихой сапой вернул инициативу. Уже со второй половины 60-х минут дончане уверенно катали мяч на чужой половине поля, ничего не позволяя у своих ворот, а на 73-й "горнякам" ещё и гол забить удалось. Получилось красиво Алан Патрик прямым ударом со штрафного метров с 25-ти целил в девятку, Кастелс перевёл мяч в перекладину, а Маркос Антонио сыграл головой на добивании – 1:2. На 78-й подопечные Каштру могли и третий положить усилиями Тайсона, однако его выстрел с линии штрафной срезался с ноги.

В конце поединка хозяева прогнозируемо пошли вперёд. Несколько перспективных врывов и передач в штрафную "оранжево-чёрным" удалось вынести, но на 84-й минуте они откровенно прозевали открывания Отавио на левом краю – тот замкнул прострел мощным ударом с рикошетом в противоход Пятову, однако мяч прошел мимо ворот. На 87-й из-за пределов штрафной дали пробить Брекало – и снова неточно. Уже в компенсированное время Йосип пробил с острого угла в створ, но Пятов сыграл надёжно. В конце концов, финальный свисток зафиксировал выездную победу "горняков".

Таким образом, в ответном матче Шахтер устроит даже минимальное домашнее поражение, хотя с такой игрой вполне можно надеяться на ещё одну победу. Поединок в Харькове должны разыграть через неделю – если его, конечно же, не отменят.

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