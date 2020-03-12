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Вольфсбург – Шахтер – видео голов и незабитых пенальти – ужасный промах Вегхорста

23:10 986 Читати українською
Вольфсбург – Шахтер – видео голов и незабитых пенальти – ужасный промах Вегхорста
Вольфсбург – Шахтер – видео голов и обзор матча 12 марта 2020

Вольфсбург принимает Шахтер в первом матче 1/8 Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Вольфсбург – Шахтер на "Футбол 24".

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс

Матч и онлайн-трансляция Вольфсбург – Шахтер на "Футбол 24" стартовал в 22:00 по киевскому времени. Поединок проходит при пустых трибунах согласно решению УЕФА из-за распространения в Европе пандемии коронавируса.

На 17-й минуте "горняки" открыли счет. Исмаили прострелил в штрафную, а Жуниор Мораес после рикошета от защитника выиграл верховую борьбу и поразил ворота Вольфсбурга.

Вольфсбург – Шахтер: видео гола Мораеса:

Сразу же Шахтер мог увеличить свое преимущество. После удара Додо Арнольд сыграл рукой – арбитр назначил пенальти, который взялся исполнять Коваленко. Впрочем, удар хавбека дончан был несильным и Кастелс забрал мяч.

Вольфсбург – Шахтер: видео незабитого пенальти Коваленко:

В конце первого тайма Дамир Скомина после подсказки VAR назначил пенальти уже в ворота Шахтера за игру рукой Матвиенко. Вегхорст в стиле Дэвида Бекхэма или Джона Терри поскользнулся в момент удара, а мяч полетел над воротами.

Вольфсбург – Шахтер: видео незабитого пенальти Вегхорста:

В дебюте второго тайма Вольфсбург отыгрался. Джон Энтони Брукс выиграл верховую борьбу после подачи углового и сравнял счет.

Вольфсбург – Шахтер: видео гола Брукса:

blog_ava
Вольфсбург – Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы
21:55
5370
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Лига Европы Видеоновости Главное Вольфсбург Вольфсбург Вольфсбург - Шахтер Шахтер Шахтер
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