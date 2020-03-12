Вольфсбург – Шахтер – видео голов и незабитых пенальти – ужасный промах Вегхорста

Вольфсбург принимает Шахтер в первом матче 1/8 Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Вольфсбург – Шахтер на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Вольфсбург – Шахтер на "Футбол 24" стартовал в 22:00 по киевскому времени. Поединок проходит при пустых трибунах согласно решению УЕФА из-за распространения в Европе пандемии коронавируса.

На 17-й минуте "горняки" открыли счет. Исмаили прострелил в штрафную, а Жуниор Мораес после рикошета от защитника выиграл верховую борьбу и поразил ворота Вольфсбурга.

Вольфсбург – Шахтер: видео гола Мораеса:

Сразу же Шахтер мог увеличить свое преимущество. После удара Додо Арнольд сыграл рукой – арбитр назначил пенальти, который взялся исполнять Коваленко. Впрочем, удар хавбека дончан был несильным и Кастелс забрал мяч.

Вольфсбург – Шахтер: видео незабитого пенальти Коваленко:

В конце первого тайма Дамир Скомина после подсказки VAR назначил пенальти уже в ворота Шахтера за игру рукой Матвиенко. Вегхорст в стиле Дэвида Бекхэма или Джона Терри поскользнулся в момент удара, а мяч полетел над воротами. Вольфсбург – Шахтер: видео незабитого пенальти Вегхорста:

В дебюте второго тайма Вольфсбург отыгрался. Джон Энтони Брукс выиграл верховую борьбу после подачи углового и сравнял счет.

Вольфсбург – Шахтер: видео гола Брукса: