"Соперник украинцам достался крепкий, опытный в еврокубковых баталиях, который в чемпионате Германии борется за места в первой шестерке.

Вольфсбург – Десна – 2:0 – видео голов и обзор матча

По первому тайму игры в Германии было заметно, что Десне не хватает международного опыта, была нервозность в действиях и некоторая неуверенность. Но у Десны тоже качественная команда, сбалансированная, а в составе есть футболисты, которые имели опыт еврокубков. Поэтому эти игроки должны были брать на себя ответственность и повести команду за собой. В итоге только в начале второго тайма Десна более менее освоилась в игре и начла показывать тот футбол, который мы от нее видели в прошлом чемпионате, благодаря которому черниговская команда завоевала путевку в Лигу Европы.

Увы, с эмоциями все же украинцы не совладали. Досадное удаление в середине второго тайма фактически поставило точку на надеждах сравнять счет. Все-таки вдесятером пытаться отыграться в матче с такой опытной командой, было непросто. Но даже в этой ситуации на последних минутах игры у Филипа Будковского был отличный момент забить гол головой, но он его не реализовал.

Было понятно, что в таком матче много моментов не будет и к каждому шансу надо относиться очень бережно, ответственно. Жаль, но свой шанс Десна упустила и в итоге имеем поражение 0:2. Думаю, если бы Десна с первых минут играла так, как в начале второго тайма и не получила удаление, у нее могли быть шансы пройти Вольфсбург", – цитурует Владимира Езерского Команда 1.

Отметим, Десна в драматичном матче 3-го квалификационного раунда ЛЕ уступила немецкому клубу со счетом 0: 2 и вылетела из турнира.

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