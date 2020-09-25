"Суперник українцям дістався міцний, з досвідом в єврокубкових баталіях, який в чемпіонаті Німеччини бореться за місця в першій шістці.

Вольфсбург – Десна – 2:0 – відео голів та огляд матчу

По першому тайму гри в Німеччині було помітно, що Десні не вистачає міжнародного досвіду, була тривожність у діях і деяка невпевненість. Але у Десни теж якісна команда, збалансована, а в складі є футболісти, які мали досвід гри у єврокубках. Тому ці гравці мали брати на себе відповідальність і повести команду за собою. У підсумку тільки на початку другого тайму Десна більш-менш освоїлася в грі і почала показувати той футбол, який ми від неї бачили в минулому чемпіонаті, завдяки якому чернігівська команда завоювала путівку в Лігу Європи.

На жаль, з емоціями все ж українці не впоралися. Прикре вилучення в середині другого тайму фактично поставило крапку на сподіваннях зрівняти рахунок. Все-таки вдесятьох намагатися відігратися в матчі з такою досвідченою командою, було непросто. Але навіть в цій ситуації на останніх хвилинах гри у Пилипа Будківського був чудовий момент забити головою, але він його не реалізував.

Було зрозуміло, що в такому матчі багато моментів не буде і до кожного шансу треба ставитися дуже відповідально. Шкода, але свій шанс Десна втратила і в підсумку маємо поразку 0:2. Думаю, якби Десна з перших хвилин грала так, як на початку другого тайму і не отримала вилучення, у неї бути б шанси пройти Вольфсбург", – цитує Володимира Єзерського Команда 1.

Зазначимо, Десна у драматичному матчі 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ поступилась німецькому клубу з рахунком 0:2 та вилетіла з турніру.

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